Kamuda Hizmet Standardı

Malatya Valiliği, uygulamaya koyduğu “Hizmet Standardı” ile idarî işlemlerde zaman kaybı ve kırtasiye israfının azaltılmasını hedefliyor.

HİZMET STANDARDI GELDİ

Malatya Valiliği bünyesindeki birimlerin idari işlemlerinin daha hızlı ve zamanında vatandaşın hizmetine sunulması için “Hizmet Standardı” uygulaması getirildi. Buna göre; uygulamadaki amaç şu şekilde belirtiliyor: “İdarî işlemlerde kırtasiyeciliğin azaltılması, kademelerin azaltılarak süreçlerin hızlandırılması ve kamu hizmetinin vatandaşa en yakın idarî birimlerde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede vatandaşların, işletmelerin ve diğer kamu kurumlarının zaman ve kaynak tasarrufu yapması sağlanacaktır.”

HER KURUMA YENİ TABLO

Valilik bünyesindeki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, İl Yazı İşleri Müdürlüğü, İl Dernek Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İl İdare Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ve Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları için yeniden hizmet standartları tabloları oluşturuldu. Yeni tabloya göre; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Yerleşim Yeri Belgesi 1 dakika, Doğum tescili 8 dakikada yapılacak.

HER EVRAK İÇİN SÜRE

Her kurumun yükümlülüğündeki her belge ve evrak için gelen taleplere vereceği cevapların belli bir süresi kondu. Bu duruma göre; İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü dilekçelere en geç 30 günde cevap verecek. İl Yazı İşleri Müdürlüğü gelen evrakları en geç 2 günde diğer kurumlara gönderecek. İl Dernek Müdürlüğü dernek kuruluş çalışmalarını 3 günde tamamlayacak. İl Mahalli İdareler Müdürlüğü talep edilen belgeleri 1 saat içinde verecek. İl İdare Kurulu Müdürlüğü işlemlerini 7 ile 15 gün içinde gerçekleştirecek. Hukuk İşleri Müdürlüğü istene evrakları 5 dakika içinde sunacak.