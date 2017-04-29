Kamuda Yeni İhraç ve Göreve İadeler

Son KHK ile kamu görevinden çıkarılan 3 bin 974 kişiden 9’u Malatya’dan.. Malatya’da 2 kişi de göreve iade edildi..

Olağanüstü Hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu iki Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. 689 Sayılı KHK ile aralarında asker, akademik personelin de bulunduğu toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkarılırken, 731 kişi görevine iade edildi. 14 dernek kapatıldı, 5 dernek ise tekrar açıldı. Yayınlanan kararnameyle kamudan ihraç edilen 3 bin 974 kişiden 9’unun Malatya’da görev yaptıkları belirlendi. Bu arada, daha önceki KHK’lar ile Malatya’da kamu görevinden çıkarılanlardan 2 kişi de göreve iade edildi.

MALATYA’DA KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILANLAR, İADE EDİLENLER..

689 sayılı KHK ile Malatya’da kamu görevinden çıkarılanlar ile iade edilenler şunlar:

GÖREVDEN ALINANLAR..

Hüseyin D.- İnfaz ve Koruma Memuru- Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,

Mahmut B.- İnfaz ve Koruma Memuru- Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü,

Ahmet Ü.- Mübaşir- Malatya İdare Mahkemesi,

Engin K.- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni- Malatya Adliyesi,

Şeref Ö.- Yazı İşleri Müdürü- Malatya İdare Mahkemesi,

Arzu T.- Mühendis- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü,

Hakan Ö.- Araştırmacı- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü,

Köksal A.- Muhafaza Memuru- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü,

Nuray H.- Sağlık Memuru- Malatya/Yeşilyurt,

GÖREVE İADE EDİLENLER

Hamza Özbay- Zabıt Katibi- Malatya Adliyesi,

Mustafa Akçay- Tekniker- Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,

Görevden alınan 3 bin 974 kişinin Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan listesine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız:

http://213.14.3.44/20170429/20170429-M1-1-1.pdf

Göreve iade edilen 731 kişinin Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan listesine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız:

http://213.14.3.44/20170429/20170429-M1-1-2.pdf

EVLİLİK PROGRAMLARI YASAKLANDI..

Muhtar ve korucuların SGK primlerini devletin ödemesine karar verilirken evlilik programlarının yasaklandığı ifade edildi.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi