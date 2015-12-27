Kamuya 2 Bin Personel

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bin 692, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 77 personel alacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, memur, avukat ve teknisyenin de aralarında bulunduğu 20 branştan 1692 kişi istihdam edecek. Bakanlık, bin kişi ile en çok muhafaza memuru alacak. Bilgisayar işletmeni, tekniker, teknisyen, kaptan, makinist, şoför ve veznedarın da aralarında bulunduğu 20 branştaki kadrolar için başvurular, 17 Ocak’ta başlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kentsel dönüşüm için alacağı 77 sözleşmeli personel için başvurular 24 Ocak’ta sona erecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın istihdam edeceği kadro ve sayıları şöyle:

İnşaat Mühendisi: 15

Bilgisayar Mühendisi: 7

Makine Mühendisi: 7

Elektrik-Elektronik Mühendisi: 7

Harita Mühendisi: 7

Jeoloji Mühendisi: 3

Jeofizik Mühendisi: 3

Şehir ve Bölge Plancısı: 7

Mimar: 7

Avukat: 7

Uzman: 7