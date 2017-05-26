Kamyon Belediye Otobüsüne Çarptı, 4 Yaralı

Malatya’da yolcu almak için duran belediye yolcu otobüsüne arkadan kamyon çarptı. Kazada kamyon sürücüsü ve otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

Kaza, Malatya-Sivas karayolu üzerinde Sütlüce mevkinde yaşandı. Çalışma nedeniyle çift şeride düşürülen duble yolda iddiaya göre Yazıhan-Sütlüce-Malatya hattında çalışan Erkan Çubuk yönetimindeki 44 BV 174 plakalı Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketine ait yolcu otobüsü yolcu almak için durdu. Bu sırada arkadan hızla ilerleyen Mehmet Aslan yönetimindeki 44 BR 390 plakalı kamyon, otobüse arkadan çarptı.

Çarpışma ile birlikte otobüs yaklaşık 10 metre sürüklenirken ön kısmı hurdaya dönen kamyon içerisindeki sürücü Mehmet Aslan araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri kamyonda sıkışan sürücüyü yaptıkları çalışma ile kurtarırken otobüsün arka kısmında bulunan 3 yolcu da yaralandı.

İsimleri öğrenilemeyen 3 yolcu ile kamyon sürücüsü olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yolda trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü verilirken olay yerinde yapılan incelemelerin ardından her iki araç çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

iha