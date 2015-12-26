Kamyon Geçitte Sıkıştı!..
Saman yüklü kamyon, alt geçide takıldı.
Çevreyolu’ndaki Adliye Sarayı yakınlarında bulunan alt geçitte meydana gelen olayda, 63 YR 775 plakalı kamyon aşırı yüklenen saman nedeniyle alt geçide sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi aldılar. Samanların indirildiği kamyon yoluna devam etti.
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