Kamyonun Freni Boşalınca

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halinde olan kamyonun freni patladı. Kazada kamyonun çarptığı otomobilde ise büyük hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Akçadağ ilçesi Sarıhacı Mahallesi’nde bir dinlenme tesisinde park halinde olan Mehmet Çevirme’ye ait 46 P 0901 plakalı kamyonun freni patladı. Freni patlayan park halindeki kamyon yine park halinde olan 34 JE 6460 plakalı Ali Güngördü’ye ait otomobile çarptı. Kazada kamyonunun çarptığı otomobilde büyük hasar oluştu.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada, araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

iha