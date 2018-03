Kan Davasına Son Verdiler, Barış Yemeğinde Buluştular

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında Malatya’da bir kişinin öldürülmesi ile Malatyalı Kurnaz ailesi ile Diyarbakırlı Bilmece arasında oluşan kan davası bir yıl sonra, barışla sonuçlandırıldı.

Malatya’da geçtiğimiz yıl Ramazan ayında Sıtmapınarı’nda adı geçen ailelerin tarafları arasında başlayan tartışma bir süre sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmüş, olayda Şakir Bilmece (56) yaşamını yitirmişti.

Bu olay üzerine iki aile arasında başlayan kan davası, Eski Bakan ve Diyarbakır Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun Ailesi ve Hisamioğlu ailelerinin devreye girmesi sonrasında, Malatyalı Kurnaz ve Diyarbakırlı Bilmece aileleri barıştırıldı.

Malatya ve Adana’da Barış Yemeği Verildi

Ailelerin barıştırılması sürecinde Diyarbakırlı Bilmece Ailesi Adana’da, Kurnaz ailesi de Malatya’da geniş katılımlı birer barış yemeği verdi.

Malatya Havuzbaşı Restoran’daki barış yemeğine her iki ailenin mensuplarının yanı sıra, Eski Bakan Salim Ensarioğlu’nun oğlu Avukat Mehmet Siraç Ensarioğlu, Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platform Başkanı Abdulvasi Yaz, Platform Sözcüsü Eyüp Birkan, barışa aracı olan İş adamı Hüsamettin Hisamioğlu, Malatya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Turan Şahin, Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, Koyunoğulları Dernek Başkanı Arif Koyun, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selim Gültekin, iş adami Zeki Köklü,Akçadağ’a bağlı çok sayıda mahalle muhtarı ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Barış yemeğinde konuşan Avukat Mehmet Siraç Ensarioğlu her iki ailenin barış teklifine olumlu cevap verdiği için çok teşekkür etti. Ensarioğlu, “Affetmek cesarettir, affedenler cesaretlidir. Barış teklifimizi kabul eden Bilmece ve Kurnaz ailelerine teşekkür ediyorum. Onlara minnettarız. Barışa vesile olan, bu yolda çalışanlara da ayrıca şükranlarımızı iletiyoruz” dedi.

“ İslam barış demektir, bir insanın evladına bırakacağı miras sulhtür, barıştır”

Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu Başkanı Abdulvasi Yaz ise, insanlar arası ilişkilerde egemen olması gerekenin fitne değil, barış olması gerektiğine vurgu yaparak “Evlatlarımıza kötü bir gelecek değil, akıllı insanlara, salih insanlara, mümin insanlara yakışacak şekilde, ülkemize iyi bir gelecek sağlamak üzere sulhü bırakmalıyız” dedi.

Barışan ailelerin cesaretini ve erdemli tutumunu kutlayan Abdulvasi Yaz, şöyle konuştu:

‘Bugün kutsal bir amaç için buradayız. Barış için, sulh için buradayız. İslam, etimolojik manada slim kökünden gelir ve barış, sulh, şefkat, mağfiret anlamındadır. İslâm, insanlara Allah’ın sonsuz merhamet ve şefkatinin yeryüzünde tecelli ettiği huzur ve barış dolu bir hayatı sunmaktadır. Hayatta her zaman her şey iyi gitmez. Hepimiz beşeriz. Yanlışlarımız, hatalarımız, ara sıra şeytani duyguların ortaya koyduğu fitne ve musibetler de yaşayabiliriz. Cenab-ı Allah “Savaşmak istiyorsanız daima fitne ile savaşın, ümmetin insanlığın arasında fitneyi ortadan kaldırın” diye emretmektedir. Fitne için çabalayan, fitne sözcükleri kullanan insanlar bilsinler ki, bu sözcük Allah katında öldürmekten daha tehlikelidir. Onun için fitne sözcüğünü aramızda, ilişkilerimizde, lügatimizde çıkarmalıyız ve fitne çıkarmak isteyenlere karşı her daim ihtiyatlı olmak zorundayız. Bizler, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in, Resul-i Ekrem’in sünneti gereği ıslahı, sulhü tesis etmek için çalışmalıyız. Küçük musibetlerden büyük musibetlere kadar bütün fitnelerle mücadele etmeliyiz. Biz bunlarla mücadele edersek, ülkemiz, insanlarımız daha barışçı bir ortamda yaşayacaktır. Bir insanın evladına bırakacağı miras sulhtür, barıştır. İslam barış demektir, sulh demektir. Cenab-ı Allah hepimize o mirası bırakmayı nasip etsin.”

Konuşmaların ardından aileler el sıkışıp barıştı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com