Kan Merkezi İnşaatı Hazırlığı
Kızılay, Malatya’da kuracağı bölgesel kan merkezinin inşaatı için çalışmalarını başlattı.
Kızılay Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki eski Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü binasının arkasında yaklaşık 875 metrekare büyüklüğündeki karkas bina, bölgesel kan merkezi yapılacak.
Kızılay Kan Merkezi için inşaat işine talip olanların, en geç 20 Mayıs 2013 tarihine kadar Kızılay Genel Merkezi’ne başvurmaları istendi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."