‘Kan Şekeri 200’den Fazlaysa..’

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Şahin, şeker hastalarının sürekli kendilerini kontrol etmeleri gerektiğini, kontrol edemeyince de doktor kontrolünde olmaları gerektiğini belirtti.

Malatya Belediyesi Yerel Gündem 21 Sağlık Çalışma Grubu ve Türkiye Kızılay Derneği Malatya Şubesi işbirliği ile Diyabetle Sağlıklı Yaşam konulu bir konferans düzenlendi.

İl Özel İdaresi Salonu’nda düzenlenen konferansta bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. İbrahim Şahin, şeker hastalarının sürekli kendilerini kontrol etmeleri gerektiğini, kontrol edemeyince de doktor kontrolünde olmaları gerektiğini belirtti. Şahin, diyabet hastalığının dünyada ve ülkemizde görülme sıklığının artış gösterdiğini belirterek, şeker hastalığının uzun süreli tedavi gerektirdiğini ve tedavi maliyetinin yüksek olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. İbrahim şahin, şeker hastalığı belirtilerini ise şöyle sıraladı; “Çok su içme, çok idrara çıkma, özellikle geceleri idrara çıkma, aşırı acıkma hissi ve yemek yeme, halsizlik ve bazen zayıflama, ciltte kuruluk ve kaşıntı, özellikle kadınlarda mantar hastalığı, bulanık görme veya gözlük numarasında ani değişme, diş eti hastalıkları, ayaklarda yanma, karıncalanma hissi, yaraların geç iyileşmesi, idrar ve solunum yolu enfeksiyonları, yüksek şeker koması, karın ağrısı, kusma, şuur bulanıklığı, cinsel işlev bozuklukları gibi belirtiler diyabeti tanımada önemli rol almaktadır.”

Kan şekeri sınırının genelde 120 olarak belirlendiğini, bu rakamdan sonra kişinin kendisini şekerli yiyeceklerden uzak tutması gerektiğine dikkat çeken Şahin, “Kan şekeri 200’ü geçen kişiye diyabetli diyoruz” dedi.

Doç. Dr. Şahin, diyabetle ilgili katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.