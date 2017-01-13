‘Kan Ver, Can Ver’e Yoğun İlgi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Kızılayı’na bağışlanmak için organize edilen ‘Kan Ver, Can Ver’ kampanyasına yoğun ilgi gösterildi.

Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sokağında bulunan Sanat Merkezi’nde sabah saat 08:30 de başlayan kan bağışı akşam saat 18:00’e kadar sürdü.

‘Kan Ver, Can Ver’ kan bağışı kampanyasına Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Jandarma Komutanı Şerafettin Yılmaz, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

TOPRAK: BU PROJEYE SAHİP ÇIKMAK ÇOK ÖNEMLİ

Kızılay’ın ‘Kan Ver Hayat Kurtar’ kampanyasına destek veren Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiğini belirten Vali Mustafa Toprak sözlerine şöyle devam etti:

“Türk Kızılay’ımızın yaptığı bir çağrı var. Özellikle kış aylarında kana olan ihtiyaç ve kan stoklarda bir sıkıntı oluşabiliyor. Bu gün Kızılay’ımızın da çağrısına uyarak ‘Kan Ver, Can Ver, Hayat Ver’ felsefesi bağlamında burada hem farkındalık oluşturabilmek hem de vatandaşlarımızda da daha fazla ilgi uyandırabilmek adına bizde ilimizin tüm bürokrasisiyle birlikte buraya geldik. Bu projeye sahip çıkmak çok önemli. Bu çalışmanın paydaşı olan, Büyükşehir Belediyemizin çağrısına uyarak, Kızılay’ımızın çağrısına uyarak, gelen kan veren, canlara hayat veren tüm vatandaşlarımıza, tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Adeta bir milli seferberlik gibi insanlarımızın hayatını kurtarma noktasında kendilerini adıyorlar. Herkese teşekkür ediyorum “dedi.

ÇAKIR: HAYAT KURTARMA NOKTASINDA ÇOK DUYARLI BİR MİLLETİZ

İnsanımızın hayat kurtarma noktasında çok duyarlı olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Kızılay Genel Başkanımızın bir çağrısı vardı kan bağışı ile ilgili. Biz de şube müdürlerimizle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir kampanya başlattık. Sayın Valimiz, Emniyetimiz, Jandarma Komutanlığımız, sendikalarımız ciddi destek sağladılar. Malatya protokolünün sahiplendiği bir kan bağışına dönüştü. Ciddi bir kalabalık var. Sağolsun Kızılay’ımız da çok hızlı tedbirler alarak, 28 kişiden aynı anda kan alabiliyorlar. Hedefimiz rekor kırmak. Burada İnsanlarımızın hayat kurtarma noktasında ne kadar hassas olduğunu görüyoruz. Yüzlerce kişi sırada bekliyor. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi ve alaka oluştu. Kısa bir süre içinde bunu ilan etmemize rağmen, gerçekten ciddi bir ilgi ve alaka gördü. Kampanyayı organize eden ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yardım ve hayat kurtarma açısından çok duyarlı bir milletiz. Bunu da burada çalışanlarımız ve vatandaşlarımız göstermiş oldu. Kızılay’ımız bu konuda çok çok başarılı. Bu kampanya ile Malatya’nın duyarlı illerin başında gelmesine vesile oluyor. Protokole ve herkese bu anlamda teşekkür ediyorum” dedi.

YALÇIN: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN KATKILARIYLA GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU

Elazığ, Adıyaman ve Malatya Kızılay ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, “Kızılay ekiplerimiz hem kök hücre almada, hem de kan bağışı konusunda tüm gücüyle çalışıyor. Elazığ, Adıyaman ve Malatya ekiplerimiz birlikte buradalar. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla güzel bir çalışma oldu. İnşallah kan bağışı rekorunu bu sayede kıracağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın duyarlılığı ve bu konuda kamuoyuna yaptığı çağrılardan dolayı kendilerini kutluyorum. Son dönmelerde kan bağışı stoklarının eridiği bir dönemdi. Sağolsun bu gösterdikleri duyarlılık, sayın Genel Sekreterimiz Ercan Turan’ında çok güzel organize etmesiyle Malatya Büyükşehir Belediyesinin ‘Kan Ver, Can Ver’ kampanyası son sürat devam ediyor” dedi.

Malatya Protokolünün kan bağışında bulunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından Vali Mustafa Toprak’a, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz’a, Jandarma Komutanı Şerafettin Yılmaz’a, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’a, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a Kur’an-ı Kerim Meali ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Bülten- malatyahaber.com