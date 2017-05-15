‘Kanalboyu Çatışması’nda Ölü Sayısı 4’e Yükseldi

Malatya’da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı kavgada yaralananlardan bir kişinin 56 gün sonra ölümü ile olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Olay, 20 Mart 2017 günü saat 19.20 sıralarında Kanalboyu’nun Kernek tarafı olan Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelmişti. Buradaki Blue Star adlı kafede başlayan ve cadde üzerinde de devam eden olayda, ilk anda Hakan Kaba (32) ve Burak Akpınar (31) adlı 2 kişi ölmüş,10 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan kafe işletmecisi 41 yaşındaki Serdar Ökten’in de ölümüyle, ölü sayısı 3’e yükselmişti.

Olayda yaralananlardan Erdinç Barutçu da (yandaki fotoğrafta), tedavi görmekte olduğu Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 56 gün sonra hayatını kaybedince, ölenlerin sayısı 4 oldu.

Olaydan sonra polisin operasyonları sonucu 6 tabanca ve 4 pompalı tüfekle yakalananlardan 20’si mahkemece tutuklanmıştı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com