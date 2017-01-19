“Kanalboyu Taştepe’ye Kadar Uzatılmalı”

CHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Av. Selahattin Sarıoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Taştepe Mahallesi’ne giderek, burada Kanalboyu‘ndan gelen Derme Suyu’nun, merkeze bir iki kilometre uzaklıkta, ağaçlar arasındaki bir vadide kendi başına akmasına dikkat çekerek, “Kanalboyu’nu bozup, bozup yapmayalım; uzatalım ve Taştepe’nin de bir Kanalboyu olsun, Taştepe’ye de dondurma yemeye gidelim!” dedi.

Başkan Sarıoğlu, “Bu gördüğünüz yer, merkeze, Kanalboyu dediğimiz Malatya’nın en güzel gezinti yerlerinden birine sadece bin, iki bin metre yakınlıkta. Bu vadide akan su o kanalda akan su. Bu su o kanalda el bebek, gül bebek akarken burada, sahipsiz, yetim, öksüz bir çocuk gibi, yalnız akıyor. İçindeki, çevresindeki atıkları bir görün! Çevre kirliliğini görün. Derenin içinde eski kanepeden, seyyar arabadan tutun, yatak, yorgan eskileri bile var. Her yer plastik şişe, poşet, inşaat atığı dolu. Burası aslında aramakla bulunmayacak, dünya güzeli bir yer. Ele geçmeyecek bir nimet. Bu güzelliğin ortaya çıkartılması, çevreye, Malatya gösterilmesi zor bir şey değil. “ diye konuştu.

Sarıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir Belediyemiz olmadık yerlere dünyanın parasını harcıyor. Mesela, Kanalboyuna, Kernek Parkına, İsmetpaşa Parkına mahalli servet gitti. Hem de hiç gerk yokken. Ama burası saklı bir cennet ama dokunan yok, el atan yok. Vatandaşlar çevredeki pislikten, kokudan yakınıyor. Kadınlar, yazın buralarda dolaşan, oturup-kalkan, kafa çeken kişiler olduğundan yakınıyor. “

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Sarıoğlu, “Allah akıl fikir vermiş, Allah, yöneticilerin memleketi adaletle yönetmelerini emretmiş. Büyükşehir Belediyesi mi olur, Battalgazi mi olur buraya derhal el atmalı. Uzman bir mimarlık-mühendislik şirketine bir ‘Doğuş Projesi’ hazırlatılarak, burası bir cennet bahçesine dönüştürülebilir. Ortaya çıkarılacak güzellik Malatya’ya, çevre yolu altına, Taştepe halkına kazandırılabilir. Bu zor değil. İlgililer kentsel dönüşüm kapsamında falan diyerek, olmadık mazeretler üreterek işi savsaklamamalıdırlar. Varsa diğer projelerini erteleyip bu konuya odaklanmalılar diyorum. Bunu yaparlarsa, geleceğe iz bırakabilir, eserleriyle övünebilirler. Yoksa, daha önce yapılan önemli eserleri değiştirerek, aslından uzaklaştırarak geleceğe iyi şöhret bırakılamaz. Burada, ikibin metre kadar uzunlukta, içinde dere akan, çevresi adeta ormanlık bir vadi var. Merkeze de bağırsan sesin gidecek uzaklıkta. Yaşlı insanların bile rahatlıkla yürüyerek gezmeye gelebilecekleri yakınlıkta. Bura halkı da, gençleri de burada gezip dolaşabilir, dondurma yiyebilir, çay içebilir. İlla ki merkeze gitmek zorunda kalmayabilir. Merkezinin insanı bunaltan sıkışıklığı da gevşer. Bu çevreler değerlenir. “ diyerek sözlerini tamamladı.

Bülten- malatyahaber.com