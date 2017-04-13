Kanalboyu’na ‘Moral Destek’ Ziyareti
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, beraberinde Vali Mustafa Toprak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, MESOB Başkanı Şevket Keskin, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ve esnaf odası başkanları, bir süre önce 3 kişinin öldürüldüğü, 10 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı Kanalboyu’ndaki kafe ve işyerlerini ziyaret etti.
Bakan Tüfenkci, beraberinde MESOB Başkanı Keskin ve TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ile birlikte tek tek kafelere ve işyerlerine tek tek girerek işyeri işletmecisi ve müşterilerle görüştüler. Bakan Tüfenkci, işyeri işletmecileri ile müşterilerden taleplerini ve sorunlarını dinledi.
Kanalboyu’ndaki tüm işyerlerine tek tek girerek ziyaret eden Bakan Tüfenkci, yaklaşık 2 saat süren programının ardından yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz daha önce Kanalboyu daha önce nahoş bir olay ile karşılaşmıştık. Esasında Malatya’mız huzur ve hoşgörünün şehri, barışın ve sevginin şehri. Bir takım sıkıntılı insanların neden olduğu olaylardan dolayı güzide bir semt olan Kanalboyu’nun güvenli, huzurlu ve şehrin mümtaz bir semti olduğunu göstermek adına Valimizle, Emniyet Müdürümüzle, Ticaret ve sanayi Odası Başkanımız ile, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanımız il, Ticaret Borsası Başkanımız ile İl Başkanımız ile birlikte esnaflarımızı ziyaret ettik. Tek tek kafelerde kardeşlerimizle,. Gençlerimizle buluştuk. Onlarında dileği, bu mütevazı ve istisna yerinin korunması, Malatya’nın gözde mekanlarının olduğu bu caddenin güvenli ve huzurlu bir şekilde Malatya’ya katkı sunması noktasındaki temennileriydi. Emniyet Müdürümüz ve Valiliğimiz ise bu konuda gerekli özeni, tedbiri ve dikkati gösteriyorlar. Bundan sonra güvenlik boyutunu biraz daha arttırırlar veya görünen devriyeleri biraz daha arttırırlar. Bu noktada kendilerinin özel çalışmalarını yaparlar. Ben tekrardan burada bulunan esnaflarımıza, kafelerimize, vatandaşlarımıza hayırlı, bol kazançlar diliyoruz.”dedi.
KANALBOYU’NDA NE OLMUŞTU?
Kanalboyu’nun Kernek tarafı olan Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi’ndeki Blue Star adlı kafede 20 Mart Pazartesi akşamı saat 19.20 sıralarında başlayan ve kafe önünde de devam eden silahlı kavga ve çatışmada, tarafların açtığı ateş sonucu 32 yaşındaki Hakan Kaba ile 31 yaşındaki Burak Akpınar ile kafe sahibi Serdar Ökten (41) ölmüş, 10 kişi ise yaralanmıştı.
Polisin olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalarda çatışmada kullanılan 6 tabanca, 4 pompalı tüfek bulunmuştu.
Olaydan sonra gözaltına alınan 16 şüpheliden 15’i tutuklanmış; 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Kanalboyun’da bir işletme sahıbı olarak yazıyorum.Lütfen sizden ıstırhamım toplumumuzu yasanan bır kaç olay sonrasında yılların eskıtemedıgı yenı dizaynı ile kanalboyuna mal etmıyelım. Bır memleket sevdalısı olarak konusuyorum ; Malatyamızın güzellik abidesı olan kanalboyunu karalama kampanyası güderek farklı tanıtmanızı ıstemem.Bu sureçte memleketımızın bır cok semtınde ıstenmeyen olayların yasanması ıllakı bız malatyalıları uzmektedır. Onemlı olan vatandaslarımızın sagduyulu olarak memleketımızın bu nacızane yerlerıne sahıp cıkarak ıldısından gelen mısafırlerımıze malatyamızın kayısı sehrının tanıtımını yapabılmek düşer.
Kanal boyu malatyamızın incisidir korkma öyle algılamayın adliyedede adam vuruyorlar hastanede de vuruyorlar gel sabaha kadar gez dolaş kardeşim çarşıdada adam vuruyorlar ona kaldıysa konal boyunu kimsenin karalamaya hakkı yok
Sayın Bakanımızdan Allah razı olsun emeğini boşa vermesin Kanalboyu esnafına moral verdiğiniz için size tşk ederim
Kalkın partilere, kişilere saygı gösterin demiyorum ama herkes makamlara saygı göstermeli. Ben ak partiye destek veren bir seçmen olarak hiç sevmiyor olsamda kemal kılıçdaroğlunu karşımda gördüğüm zaman ayağa kalkarım öyle selamımı veririm. Biraz saygılı olun gençler!
Hasan Erkoç,otel sahipleri haraç Yuzunden vuruldu hemde 3 kez kurşunlandilar.Su an otel sahibi harac isteyeni vurdugu icin hala icerde.Senin üyelerindi vurulan lar, o zaman ziyaret ettinmi ,elinden tutup valiye götürdünmü.Yok yapmadın.Şimdide piyasaya mavi boncuk dağıt.Yemezler artik hasan Erkoç .Samimiyetin varsa o cezaevine düşen otelci yi ziyaret et.
anladık tek tek… yazıları biraz daha özenli yazsanız. TEK TEK !!
SAYIN BAKANIMIZIN AYAKLARINA SAĞLIK MEMLEKETİMİZE KATKILARINDAN DOLAYI MİNNETTARIZ
İşte bu bürokrasi vatandaşla olursa güçlü TÜRKİYE olur ,
Oda başkanları karanlık odaya girip Esnafta haberi gazetelerde öğrenirse bu da AÇIDAN ACI OLUR . saygılarımla
Kanalboyu bomboş artık! 100 tane polis korumasıyla gezenlere bakıp da kim rahatlayacak? Makam mevki sahipleri gidip Kanalboyu eski hâline gelince, ne malum bir başkasının daha gelip mekânlara sıkmayacağı? Aklı olan gidip de Kanalboyu’na oturmaz artık, mafya şehri olmuş benim güzel Malatyam… Korkuyorum kardeşim, zorla mı?