Kanalboyu’na ‘Moral Destek’ Ziyareti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, beraberinde Vali Mustafa Toprak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, MESOB Başkanı Şevket Keskin, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ve esnaf odası başkanları, bir süre önce 3 kişinin öldürüldüğü, 10 kişinin yaralandığı silahlı kavganın yaşandığı Kanalboyu’ndaki kafe ve işyerlerini ziyaret etti.

Bakan Tüfenkci, beraberinde MESOB Başkanı Keskin ve TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ile birlikte tek tek kafelere ve işyerlerine tek tek girerek işyeri işletmecisi ve müşterilerle görüştüler. Bakan Tüfenkci, işyeri işletmecileri ile müşterilerden taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Kanalboyu’ndaki tüm işyerlerine tek tek girerek ziyaret eden Bakan Tüfenkci, yaklaşık 2 saat süren programının ardından yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz daha önce Kanalboyu daha önce nahoş bir olay ile karşılaşmıştık. Esasında Malatya’mız huzur ve hoşgörünün şehri, barışın ve sevginin şehri. Bir takım sıkıntılı insanların neden olduğu olaylardan dolayı güzide bir semt olan Kanalboyu’nun güvenli, huzurlu ve şehrin mümtaz bir semti olduğunu göstermek adına Valimizle, Emniyet Müdürümüzle, Ticaret ve sanayi Odası Başkanımız ile, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanımız il, Ticaret Borsası Başkanımız ile İl Başkanımız ile birlikte esnaflarımızı ziyaret ettik. Tek tek kafelerde kardeşlerimizle,. Gençlerimizle buluştuk. Onlarında dileği, bu mütevazı ve istisna yerinin korunması, Malatya’nın gözde mekanlarının olduğu bu caddenin güvenli ve huzurlu bir şekilde Malatya’ya katkı sunması noktasındaki temennileriydi. Emniyet Müdürümüz ve Valiliğimiz ise bu konuda gerekli özeni, tedbiri ve dikkati gösteriyorlar. Bundan sonra güvenlik boyutunu biraz daha arttırırlar veya görünen devriyeleri biraz daha arttırırlar. Bu noktada kendilerinin özel çalışmalarını yaparlar. Ben tekrardan burada bulunan esnaflarımıza, kafelerimize, vatandaşlarımıza hayırlı, bol kazançlar diliyoruz.”dedi.

KANALBOYU’NDA NE OLMUŞTU?

Kanalboyu’nun Kernek tarafı olan Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi’ndeki Blue Star adlı kafede 20 Mart Pazartesi akşamı saat 19.20 sıralarında başlayan ve kafe önünde de devam eden silahlı kavga ve çatışmada, tarafların açtığı ateş sonucu 32 yaşındaki Hakan Kaba ile 31 yaşındaki Burak Akpınar ile kafe sahibi Serdar Ökten (41) ölmüş, 10 kişi ise yaralanmıştı.

Polisin olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalarda çatışmada kullanılan 6 tabanca, 4 pompalı tüfek bulunmuştu.

Olaydan sonra gözaltına alınan 16 şüpheliden 15’i tutuklanmış; 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com