Kanalboyu’nda Silahla Yakalandı
Malatya’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelenilen 2 kişiden ruhsatsız 1 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Asayiş Şubesi ekiplerince Kanalboyu’nda yürütülen çalışmalar sırasında durumunda şüphe duyularak üst araması yapılan H.Z. adlı şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.
Çevreyolu Sarıcıoğlu Mahallesi üzerinde ise yine durumunda şüphe edilerek aranan U.B. adlı şüphelinin üzerinden ise 1 adet pompalı tüfek elde edildi.
Her iki şüpheli ile ilgili olarak idari ve adli soruşturma başlatıldı.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
FOTO: Arşiv
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."
helal çalışmaya başladı emniyetimiz varolun ancak şimdi sıra meclisde bu kadar kolay elde edilebilinen pompalı tüfek terörünün önüne geçmesi gereken onlardır