Kanalboyu’nda Silahla Yakalandı

Malatya’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelenilen 2 kişiden ruhsatsız 1 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Asayiş Şubesi ekiplerince Kanalboyu’nda yürütülen çalışmalar sırasında durumunda şüphe duyularak üst araması yapılan H.Z. adlı şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Çevreyolu Sarıcıoğlu Mahallesi üzerinde ise yine durumunda şüphe edilerek aranan U.B. adlı şüphelinin üzerinden ise 1 adet pompalı tüfek elde edildi.

Her iki şüpheli ile ilgili olarak idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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