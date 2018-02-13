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Malatya Haber -

Kanalboyu’nda Silahla Yakalandı

Kanalboyu’nda Silahla Yakalandı
  • 14.02.2018
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Malatya’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphelenilen 2 kişiden ruhsatsız 1 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Asayiş Şubesi ekiplerince Kanalboyu’nda yürütülen çalışmalar sırasında durumunda şüphe duyularak üst araması yapılan H.Z. adlı şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Çevreyolu Sarıcıoğlu Mahallesi üzerinde ise yine durumunda şüphe edilerek aranan U.B. adlı şüphelinin üzerinden ise 1 adet pompalı tüfek elde edildi.

Her iki şüpheli ile ilgili olarak idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTO: Arşiv

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Yorumlar
  1. harun dedi ki:
    16 Şubat 2018, 19:15

    helal çalışmaya başladı emniyetimiz varolun ancak şimdi sıra meclisde bu kadar kolay elde edilebilinen pompalı tüfek terörünün önüne geçmesi gereken onlardır

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