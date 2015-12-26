Kanalizasyon İçinden Geçen İçme Suyu Hattı!..

Malatya’daki salgın hastalık ve bunun kaynağı olduğu ifade edilen “sağlıksız içme suyu” şebekesi ile ilgili tartışmalar sürerken, yerel YORUM Gazetesi’nin, 20 Eylül 2005’de manşetten yayınladığı, Çarmuzu’da açıkta akan kanalizasyon suyunun içinden geçen “içme suyu borusu” haberi, Milliyet’e de haber oldu. YORUM Gazetesi’nin, yaklaşık 2.5 ay önce gündeme getirdiği ve fotoğraflarıyla yayınladığı haberden bu yana herhangi bir işlemin yapılmadığı bölgedeki “facia”, Milliyet’te Önder Yılmaz imzasıyla ve “İşte ihmalin fotoğrafı” başlığıyla yeraldı.

Milliyet’in haberi şöyle:

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İşte ihmalin fotoğrafı

Malatya’da uyarılara kulak asmayan AKP’li belediyenin kanalizasyon suyu akan dereye içme suyu borusu döşediği ortaya çıktı. Belediye yetkililerinin dört ay önce, dere içine su borusu döşendiği yönünde gelen şikayetlere rağmen önlem almadığı belirlendi. Malatya’da binlerce vatandaşın ishale yakalanmasına neden olan ihmaller zincirinde bir halka daha su yüzüne çıktı.

Malatya Çarmuzu Mahallesi Kayalık Mevkii’nde oturan Selahattin Orbay’ın dört ay önce belediyeye dilekçeyle başvurarak kanalizasyon içinde su borusu döşendiğine ilişkin şikâyette bulunduğu öğrenildi.

Belediye yetkililerinin de durumu yerinde tespit etmesine rağmen sızma olmadığı ve suyun içilebileceği yönünde yanıt verdiği belirtildi. Orbay, “Yetkililer gördüklerinde ‘facia, hata olmuş’ demişlerdi. Buna rağmen bugüne kadar hiçbir şey yapmadılar” dedi.

Tarımda kullanılıyor

Mahalle muhtarı Hacı Korkmaz ise, hatanın ortadan kaldırılması için yetkililerin, yeni bir facia yaşanmadan su borularını başka bir yere kaydırması gerektiğini söyledi. Korkmaz, kanalizasyon suyunun 1500 dönümlük tarım arazisinin sulanmasında kullanıldığını da belirterek, “Su borusu 2002’de döşendi. Ama bölgede demiryolu olduğu için istikameti değiştirilemedi. Buna daha fazla göz yumulmamalı” diye konuştu.

Milliyet’in fotoğrafladığı ve skandalı gözler önüne seren kanalizazyon deresindeki iki içme suyu borusunun vidalarla bağlantı yapıldığı yerin de yine aynı dere içinde olduğu belirlendi.

Dere kenarında yaşadıkları sıkıntıyı anlatan Orbay ve Korkmaz, “Bugüne kadar büyük bir hastalıkla karşılaşmadan yaşamamız mucize” diye konuştu.