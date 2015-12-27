Kanalizasyonda 8 Kaçak!

Malatya’da kanalizasyon şebekesinin kırılarak suyun tarım arazisi ve bahçelerde kullanılmasını önüne geçilmesi için başlatılan çalışmaların ilk aşamasında 8 tane kaçak tespiti yapıldı.

Malatya Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, kuraklık nedeniyle suluma suyu ulaşamayan alanlarda kanalizasyon şebekesinin delinerek, suyun suluma amaçlı kullanılmasını engellemek için oluşturulan ekipler jandarma ekipleriyle birlikte çalışma yapıyorlar. Malatya Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmanın ilk aşamasında, Battalgazi ilçesinde 4, Hanımınçiftliği Kasabasında 1, Orduzu Kasabasında 1 ve Hatunsuyu Kasabasında ise, 2 olmak üzere toplam 8 adet kanalizasyon suyu kaçağının tespit edildiği kaydedildi.

Bu arada, içme suyu isale hattında yapılan kaçak su çalışmasında ise, ilk aşamada toplam 5 noktada kaçak tespit edildiği kaydedildi.