BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, BBP’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili olarak, “Ortaya çıkar netleşirse elbette ki kanını yerde bırakmayız. Mahkeme cezasını verecek. Vermezse biz vereceğiz” dedi.



BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, partisinin Darende İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Çayır, BBP’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişini hayatını kaybettiği kazayla ilgili çıkan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeni genel başkanımızla Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmiştik. Bu ziyaretimizde bu konuda gündeme geldi. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız kaza olduğunu söylemişti. ‘Kazaya benziyor’ dedi. Tabii Devlet Denetleme Kurulu’nun mutlaka devreye girmesini biz söyleyince ‘olur’ dedi. ‘Ben onunla ilgili işlemi başlatayım’ dedi ve Devlet Denetleme Kurulu rapor hazırlayarak araştırma yapmak üzere yola koyulduğunda işlerin şekli biraz değişti. En son vardığımızda yeni görüştüğümüzde sayın cumhurbaşkanımız şu an ifade ettiğini bize de söyledi. ‘Videoları seyrettim birileri işte orada yatanları helikoptere taşımaya çalışınca birileri enkazın vidalarını söküyorlar gözüküyor’ dedi. Biz kimseyi suçlamıyoruz. Ne bir kurum ne de kuruluşuna bir insanı bu mahkemece savcının işi biz sadece bu olay nereye giderse gitmeli. Çünkü insanlar gittikçe suikast olduğuna inanmaya başladılar. Bunu önlemek mümkün değil. Bütün deliller elde edilen bilgiler, ifadeler, resimler bunu doğruluyor. Bazıları soruyor ortaya çıkarsa birileri olduğu ortaya çıkarsa bize iş düşmez bizim çocuklar gereğini yapar. Hukuk içerisinde kalırız ama kimsenin de elini tutacak hakkımız yok. Ortaya çıkar netleşirse elbette ki kanını yerde bırakmayız. Mahkeme cezasını verecek. Vermezse biz vereceğiz” dedi.



İlçe ziyaretine İlçe Başkanı Ali Gök, Ayvalı Belediye Başkanı Hamit Demir ve partililer de katıldı.



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