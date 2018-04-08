“Kanser Taraması İçin KETEM’e Bekliyoruz”

Ulusal Kanser Haftası nedeniyle Malatya’da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Sağlık İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) gelerek tarama ile kanser tanısı almış ve tedavisi başlatılarak takip edilen kanserli hastalara ev ziyaretinde bulunuldu. Ziyaretlere Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli de katıldı.

Kanser Haftası nedeniyle Soykan Parkı’nda ise vatandaşları bilgilendirmek amacıyla KETEM Standı açıldı. Sağlık görevlileri, taramaya katılmak isteyen vatandaşlara gaitada gizli kan testi dağıtarak, KETEM’e gelmeleri için randevu verdi. Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, standa gelerek vatandaşlara kanser taramaları hakkında bilgi vererek, sohbet etti.

KETEM’in Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsü binasında hizmet verdiğini bildiren Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, “Malatya Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) meme kanseri, bağırsak kanseri, rahim ağzı kanseri ve prostat kanseri taramaları ve sigara bırakma danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. 30 yaş ve üstü kadın ile 50 yaş üstü erkek vatandaşlarımızı taramalarını yaptırmak üzere KETEM’e bekliyoruz. Ayrıca ilimizde bulunan Mobil KETEM aracı ile Aile Hekimliği bölgelerinde hizmetler yürütülüyor.” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com