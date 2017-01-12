Kapalı Köy Yolları Açıldı

Hafta başında ilçelerin büyük bölümü ile yüksek kesimlerde yağan kar ile birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarını geceli-gündüzlü yapan Büyükşehir Belediyesi, kapanan yolların tamamını ulaşıma açtı.

150 civarında kırsal mahalle yolunda 2500 kilometre dolayında yol açma çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, fırtına ve tipiden dolayı tekrar kapanan yolları açık tutabilmek için gün içerisinde bazı yolları birkaç defa açmak zorunda kaldı.

Özellikle Malatya’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, farklı birçok noktada çığ düşmesine de sebep oldu. Çığ tehlikesinin yaşandığı noktalarda uzun çalışmalar yapan ekipler, olayın tekrar yaşanmaması için kar yığınlarını dağıtmaya devam ediyor.

Çalışmalar sırasında zaman zaman tehlikeler atlatan, ekipler özellikle gece çalışmalarında büyük zorluk yaşamalarına rağmen işlerini aksatmadan sürdürmeye devam ediyorlar. Birçok acil çağrıya da müdahale eden ekipler, cenazelerin taşınmasına ve defnedilmesine de yardım ettiler.

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