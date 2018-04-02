“Kapalı Sistemle Vatandaşlarımızı Buluşturduk”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “AK Parti iktidarıyla beraber gerek hayvancılık gerekse de diğer ürünlerin elde edilmesi noktasında mühendislerimiz sahada yedi gün yirmi dört saat filli olarak faaliyet gösteriyorlar. Bu anlamda AK Parti iktidarı olarak tarım ve hayvancılığa önemli destekler veriyoruz” dedi.

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temaları kapsamında Organik Meyve Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti. Şahin, Organik Meyve Üreticileri Birliği gibi birlik ve sivil tolum kuruluşlarına ilin siyasileri olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti.

AKP’nin iktidara geldiği günden bugüne her zaman vatandaşların dertleriyle hemhal olduklarını ifade eden Şahin, “Bürokrasinin geçmiş dönemlerdeki bir takım kırıntılarının, hastalıklarının bazı farklı yansımalarının tekrar yeni baştan nüksetmemesi için sahadayız. Bütün vatandaşlarımız mutlaka görevlerini yapması için yer yer bürokrasiden talepte bulunuyorlar. Hiçbir bürokrat arkadaşımız ister ilde olsun isterse Ankara’daki bürokratların arkalarını dönüp, yüzlerini ekşitme gibi bir lükslerinin olmadığını her seferinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu vurguluyor” dedi.

Milletvekili Şahin, eski Türkiye’de var olan bir takım alışkanlıkların tümünü silip, yeni baştan ülkeyi imar eden bir hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Şahin, yaşanan kuraklık nedeniyle sulama suyundaki problemi çözmek için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“AK Parti iktidarıyla beraber gerek hayvancılık gerekse de diğer ürünlerin elde edilmesi noktasında mühendislerimiz sahada yedi gün yirmi dört saat filli olarak faaliyet gösteriyorlar. Bunlar özellikli ve güzel şeyler. Amacımız köylerdeki vatandaşlarımızın daha teknik ürünlerini rahat bir şekilde elde edebilecekleri zeminlerin onların hizmetine sunulması. Bu anlamda AK Parti iktidarı olarak tarım ve hayvancılığa önemli destekler veriyoruz. Birkaç yıldır kuraklık var. Özellikle Malatya ovası mümbit arazilerimiz var. Birçok köyümüzde inanın kayısı çekirdeğini kırmak için taş bulamazsınız, kına gibi topraklara sahibiz. Ama maalesef kurak geçen geçmiş yıllardan bugüne kadar ki bugünde kurak geçiyor. İnşallah Rabbim Nisan ve Mayıs aylarında bizleri iyi bir rahmetle buluşturur. Köylere gidiyoruz, vatandaşlarımızın iyi kötü ne yaşayacaklarını biliyoruz. Sulama sıkıntısıyla alakalı birçok köyde, ilçede gölet ve barajların temellerini attık ve birçoğu faaliyete geçti. Bu yıl faaliyete geçecek olanlar var. Artık su zengini bir ülke ve dünya değiliz. Gittikçe kuraklaşan çölleşmeye doğru giden bir küresel ısınma var. Şuanda birçok bölgede kapalı sistemle vatandaşlarımızı buluşturduk. Bu yılda, geçen yıl yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde özellikle Çat Barajımız bizim Derme Sulama Birliği’nin alanını besliyor. Geçen sene sıkıntılar vardı. İlk suyu içen kayısılarımızın ikinci suyu Eylül ayına doğru ancak verebildiler. O süre içerisinde hassaten ilgilendik. Geçen sene Çat Barajı’ndan 6-7 milyon metreküp suyu alarak yine Derme Sulama Birliği’nin sulamalı alanlarla buluşturmaya çalıştık.”

Bülten- malatyahaber.com