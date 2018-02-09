“Kapanan Beldeleri Açacağız”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve il örgütü ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek çalışmalarına hız verdi. Kiraz ve beraberindeki yöneticiler, Akçadağ merkez, Kürecik, Kozluca, Darıca ve Ören mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla uzun süre sohbet ettiler.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Yerel yönetim demek yerine en yakın yerden hizmet demektir. Ama AKP yerel anlayışı ortadan kaldırdı. Kapanan beldelere hizmet gitmiyor. 2019’da CHP İktidarıyla kapatılan beldeleri tekrar açacağız” dedi.

AKÇADAĞ YAZIN TOZDAN, KIŞIN ÇAMURDAN GEÇİLMİYOR

İlçe örgütü ziyaretinde konuşan İl Başkanı Enver Kiraz, 2019’a giderken yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Hem yerel de hem de genel de çok ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya olduklarını kaydeden Kiraz; “Bir bütün şehir yasası getirdiler. Bu yasayla beraber belde belediyeleri kapatıldı. Köylerin tüzel kişiliği ortadan kaldırıldı. O dönemde beldelerimize sandık koyup referandum yaptık. Bir mahalleyi bile başka bir mahalleye bağlarken orada yaşayanlara sormak lazım. Koskoca belediyeyi, kapatırken orada yaşayanlara sormuyorsunuz. Biz bu yasa geçerse Büyükşehir Belediyesi bütün bir şehre hizmet götürmesinin mümkün olmadığını söyledik. ‘Belediye binası var, araç gereç var, personel var siz burayı niye kapatıyorsunuz?’ diye sorduk. Şimdi rezaleti herkes yaşıyor. Mahallelere hizmet gelmiyor. Akçadağ’a ne zaman gelsek aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmeyen bir Akçadağ’la karşılaşıyoruz. Maski’nin taşeron şirketinin esnafı dolandırdığı söyleniyor. Hiçbir mahalleye doğru düzgün bir hizmetin yapılmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Bu yerel yönetim anlayışını değiştirmek lazım. Bir yıl sonra sandık gelecek. Biz yerel seçimlerde iktidar olduğumuzda kapatılan beldeleri tekrar açacağız. Yerel yönetim demek yerine en yakın yerden hizmet demek. Ama AKP yerel anlayışı ortadan kaldırıyor ” ifadelerini kullandı..

SİGORTA YAPTIRSA BİR DERT YAPTIRMASA BİR DERT

CHP İl Başkanı Kiraz “Köylüyü, üreticiyi, hayvancılığı bitirdiler. Şimdi teşvik ederek tekrar eski haline getirmeye çalışıyorlar. 300 koyun vereceklerini, çoban parası vereceklerini söylüyorlar. Bu köylüler hayvancılıkla geçiniyorlardı. Düzenini bozdunuz, merasını elinden aldınız, yaylasını elinden aldınız. Şimdi ‘tekrar köyüne geri dönsün’ diyorsunuz. Malatya kayısısının dörtte birini Akçadağ üretiyor. Çiftçi’ kayısıyı nasıl sigorta yapacağım?’ diye kara kara düşünmeye başladı. Sigorta yaptırsa bir dert, yaptırmasa bir dert. 15 yıldır AKP iktidarının bizi getirdiği nokta budur. Çiftçi daha fakirleşti, köylü köyünü terk etti, benzin 6 lira oldu. Bu anlayışı değiştireceğiz. Umut var. Referandum da AKP’ye karşı çok ciddi bir güç var. Bu örgütlenmeyi tekrar sağlayacağız. 2019’da parlamenter sistemin tekrar eski gücünü almasını sağlayacağız.” dedi.

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ise yaptığı konuşmada, “ilçe ve il kongrelerini tamamladık. Büyük kurultayımız gerçekleştirildi. Şimdi 2019 seçimlerine çok daha güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. AKP 15 yıldır ülkeyi yanlış yönetiyor. Cumhuriyete karşı, rejime karşı bir mücadele içerisinde. Yıllardır FETÖ ile kol kola girmelerine rağmen şimdi FETÖ’yü CHP mal etmek istiyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. Kendi yanlışlarını bize mal edemezler.” dedi.

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