Kapanan Yollar Açılıyor

Malatya genelinde bazı ilçe ve kırsal mahallelerde Çarşamba günü akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası 41 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ile birlikte, çalışmalara başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kapanan yolların büyük bir bölümü 27 Kasım Perşembe günü ulaşıma açılırken, kalan köy yollarının açılması için de çalışmalar aralıksız sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesinde AYKOME şube müdürlüğü tarafından Malatya genelinde sürdürülen çalışmalara 248 personel ile 112 araç katılıyor.

Verilen bilgilere göre, 26 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından, Malatya genelinde kapanan 41 mahallede Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından geceli gündüzlü yapılan çalışmalar neticesinde, 27 Kasım Perşembe günü 33 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yoğun kar yağışının etkili olduğu Akçadağ’a bağlı Harunuşağı, Çevirme, Dutlu, Ortaköy, Keller, Hançerli, Kozalak Mahalleleri ile Hekimhan’a bağlı Kurşunlu Mahallelerinde kar temizleme ve yol açma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğü, 28 Kasım Cuma günü bu köy yollarının da ulaşıma açılmasının hedeflendiği bildirildi.

DOĞANŞEHİR’DE KAR..

Bu arada Doğanşehir’de etkili olan yılın ilk kar yağışı sonrasında esnaflar ve öğrenciler kar topu oynadılar.

Yılın ilk karı ile birlikte ilçe merkezindeki esnaflar kendi aralarında kar topu oynarken, öğrencilerde yine okul bahçelerinde yılın ilk karı ile oynamanın keyfini çıkardılar.

Yılın ilk karına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise hazırlıklarını tamamlamaya çalıştı.