“Kapasite 9.5 Milyon Tona Çıkacak”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, lisanslı depoculuk için 112 başvuru yapıldığını, bunlar tamamlandığında Türkiye’de lisanslı depo kapasitesinin 9 milyon 500 bin tona ulaşacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüfenkci, Bakanlık Toplantı Salonu’nda, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tüfenkci, Türkiye genelinde lisanslı depoculuk için 112 başvuru yapıldığını, bunlardan 39’unun faaliyette olduğunu ifade ederek, işlemler tamamlandığında Türkiye’de lisanslı depo kapasitesinin 1 milyon 785 binden 9 milyon 500 bin tona ulaşacağını bildirdi.

Lisanslı depoculuk için önemli destekler verdiklerini aktaran Tüfenkci, Türkiye’nin neresinde lisanslı depo açılırsa açılsın 5. bölge teşviklerinden yararlanılmasını sağladıklarını kaydetti. Tüfenkci, “Üretici birliklerinin ve çiftçilerin depolara konulan ürünlerinin analiz ücretlerini de hükümet olarak biz ödüyoruz ve depoların yapımı için önceden 10 milyon, şimdi ise 20 milyona kadar faizsiz kredi veriyoruz. Önümüzdeki günlerde Ürün İhtisas Borsası’nın Aksaray’da kuruluşu tamamlandığında ürünler senet ile alınıp satılacak ve farklı piyasaların önü açılmış olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara, AA