Kapatılan FETÖ’cü Vakfa 8.3 Milyon Dolar Şoku!..

FETÖ yanlısı olduğu gerekçesiyle kapatılan vakfın, Rahime Batu’nun bağışladığı 12.3 milyon dolarlık gayrimenkulu 4 milyon 010 bin dolara satarak vakfın 8.3 milyon dolar zararına yolaçtığı müfettiş raporunda yeraldı ve zararın, vakfın o dönemki yöneticilerinden tahsil edilmesi istendi.

Cumhuriyet döneminin ilk kadın cerrahlarından Malatyalı merhum Op.Dr. Rahime Batu’nun Malatya’da 1986 yılında kurulan ve FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Battalgazi Eğitim Vakfı’na bağışladığı İstanbul’daki otel ve arsasının, 2011 yılında o dönemki alım satım değerinin 12 milyon 344 bin dolar olmasına karşın, 4 milyon 010 bin dolara satıldığı ortaya çıktı. 15 Temmuz’dan sonra vakfa yönelik olarak başlatılan incelemeyi yapan müfettişin raporunda, satışı yaptıran vakfın yönetiminden tahsil edilmesi istendi.

ÖNCE MEV’E BAĞIŞLAMIŞTI..

Türkiye’nin ilk kadın cerrahı Rahime Batu, 1 Mart 1996 tarihinde hayatını kaybetti.

Batu, 1986 tarihli vasiyetnamesiyle tüm malvarlığını Malatya Eğitim Vakfı ile sahibi olduğu Operatör Batu Han’da odabaşılık yapan Mustafa Özcan’a bıraktı. Bundan sonra Battalgazi Eğitim Vakfı’nın devreye girerek, Batu’yu ikna ettiği ve Malatya Eğitim Vakfı’nı devre dışı bıraktırdığı öne sürülürken, Rahime Batu, 3 yıl sonra 1989’da yeni bir vasiyetname hazırlatarak, bütün mallarını Battalgazi Eğitim Vakfı ve Mustafa Özcan’a bıraktığını bildirdi.

Adına FETÖ tarafından Malatya’da özel bir okul kompleksi yaptırılan Batu’nun ölümünden sonra, ikinci vasiyetinin iptali için Malatya Eğitim Vakfı dava açtı. Ancak, Malatya Eğitim Vakfı, davayı kaybetti ve Batu’nun bütün mal varlığı FETÖ/PDY yanlısı olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz’dan sonra kapatılan Battalgazi Eğitim Vakfı’na kaldı.

Birinci vasiyetin iptal edilmesi ve Batu’nun tüm malvarlığının FETÖ güdümündeki vakfa bırakılması konusunda dönem dönem ciddi iddialar ortaya atıldı.

SON 5.5 YIL MERCEK ALTINA ALINDI

FETÖ/PDY Terör Örgütüne üyeliği, mensubiyeti, iltisaki veya irtibatı olduğu iddiasıyla kapatılan vakıflar arasında yer alan ve kuruluş tarihi 1986 olan Battalgazi Eğitim Vakfı hakkında Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 1 Ocak 2010 ile 23 Temmuz 2016 dönemini kapsayan inceleme yapıldı ve rapor hazırlandı. Raporda Dr. Rahime Batu’nun söz konusu vakfa bağışladığı İstanbul’daki otel binasının satış işlemi ile ilgili olarak ilginç detaylara yer verildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın 26 Ağustos 2016 tarihli ve Başmüfettiş B.K.’nin imzasını taşıyan raporda Battalgazi Eğitim Vakfı’nın İstanbul’da satışını yaptığı otel binasının elden çıkartılması işleminde vakfın zarar ettiği belirtildi.

4 MİLYON DOLARA SATILDI

Raporda, tapu kaydı İstanbul Fatih ilçesi görünen, Gülhane Parkı yakınındaki Rahime Batu’nun bağışı olan otel binası ve 2011 yılında 4 milyon 10 bin dolara elden çıkarıldığı belirtilerek, “İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, Şengül Hamam Caddesi 89 pafta, 55 ada, 13 parselde kayıtlı bodrum, zemin, 3 normal ve çatı arası mahalli kargir otelin 4.010.000.00 Amerikan Doları karşılığı satılarak, bedelinin 01.04.2011 tarih ve 398 yevmiye maddesi 100.000 dolar (o günkü dolar kuru 1.5360 TL.) 05.04.2011 tarih yevmiye 400,000 dolar (o günkü kur 1.5273 TL.), 06.05.2011 tarih 59 yevmiye ile 3.510.000 Dolar (o günkü kur 1.5353 TL.), muhasebeleştirildiği, …” denildi.

O GÜNKÜ DEĞERİ 12.3 MİLYON DOLAR

Raporun devamında şu ifadeler yer aldı:

“-İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi 55 ada, 13 parsel, Şengül Hamam Caddesinde bulunan 680 metrekare arsa yüzölçümlü bodrum, zemin ve 3 normal katı ve çatı arası mahalle olan 1960 metrekare yasal kapalı alanı olan otel olarak kullanılan gayrimenkulün 2011 yılı alım-satım değerinin 19.082.067,20 TL. veya 12.344.460,61 Amerikan Doları. …”

ZARAR 8 MİLYON DOLAR

Battalgazi Eğitim Vakfı’nın 2011 yılındaki satış işleminden dolayı 8 milyon 334 bin dolar zarar ettiği belirtilen raporda; “-İstanbul-Fatih Alemdar Mahallesi, Şengül Hamam Caddesi 89 pafta, 55 ada, 13 parselde kayıtlı, bodrum, zemin, 3 normal ve çatı arası mahalli olan kargir otelin 4.010.000 Amerikan Dolarına satıldığı (Türk Lirası olarak karşılığı 6.015.183 TL.) 01.04.2011 tarih 38 yevmiye, 05.04.2011 Gün 39 yevmiye, 06.05.2011 Gün 59 yevmiye maddesi ile muhasebeleştirildiği, ekspertiz raporuna göre 12.344.460,61 Amerikan Doları ya da 19.082.067.20 TL olabileceği, vakfın zararının 8.334.460,61 Amerikan Doları veya o günkü kur üzerinden 13.066.889,20 TL, …” şeklinde bilgiye de yer verildi.

ZARAR VAKIF YÖNETİMDEN ALINSIN

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın raporunda, yapılan satış işlemindeki vakfın 8 milyon 334 bin 460 dolar tutarındaki zararının yasal faizi ile birlikte o dönem Battalgazi Eğitim Vakfı’nın yönetim kurulunu oluşturan Suat Sarın, Abdurrahman Kaplan, Ahmet Özer, Cemal Soysal, Fahrettin Uytun, Hüseyin Gültek ve Sait Sürmeli’den yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesi ve vakfa irad kaydedilmesi gerektiği kaydedildi.

TAPU MASRAFI GÖSTERİLEN 900 BİN TL’NİN BELGESİ YOK

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın raporunda söz konusu otelin satışından dolayı tapu masrafı olarak vakıf giderinde gösterilen 900 bin TL tutarındaki paranın da o dönemki yönetim kurulundan tahsil edilmesi gerektiği belirtilerek, “İstanbul-Fatih-Alemdar Mahallesi 55 ada, 13 parsel Şengül Hamam Caddesinde bulunan otelin satışından doğan tapu masrafı 900.000 TL’nin 06.05.2011 Gün ve 59, 06.05.2011 Gün ve 51 yevmiye maddeleri ile gider kaydının yapılmasına rağmen yevmiye fişi ekinde her hangi bir ispat belgesinin olmadığı, Bu itibarla bahse konu 900.000 TL’nın 2011 yılında görevde bulunan yönetim kurulu üyelerinden yasal faizi ile birlikte müştereken ve Müteselsilen tahsili ile vakfa irad kaydının yapılması gerektiği…” şeklinde ifade yeraldı.

Raporda vakıf yöneticilerinin sorumlu olduğu dönemlere ilişkin zarar ve karşılığı bulunmayan işlemlere ilişkin olarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulması da istendi.

Bu arada, Malatyalı Dr. Rahime Batu’nun İstanbul’daki tüm gayrimenkullerini Battalgazi Eğitim Vakfı’na bağışlamış olmasına karşın, vakfın kira geliri kalemlerinde İstanbul’da herhangi bir gayrimenkul işleminin yer almaması, söz konusu vakfın otel gibi diğer gayrimenkulleri de elden çıkarttığını gösterdiği öne sürülüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com