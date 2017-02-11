Kapatılan Vakfa ‘Üniversite İçin’ Verilen Arazi Geri Alındı

FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatılan vakfa verilen 323 bin metrekare hazine arazisi ile ilgili tahsis iptal edildi

Beylerderesi Vadisi’nin hemen kıyısında bulunan ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra FETÖ/PDY’yle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan vakfa “üniversite yapılması için” 2013 yılında 49 yıllığına tahsis edilen 323 dekar (323 bin metrekare) hazine arazisinin geri alındığı bildirildi.

VAKIF İSTANBUL’DA KURULMUŞ…

FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne iltisakı ve irtibatı nedeniyle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Malatya Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı’na yönelik olarak Vakfılar Genel Müdürlüğü’nün inceleme raporunda ilginç detay ve bilgiler yer aldı.

Malatya Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı’nın 2008 yılında İstanbul’da kurulduğu ve 2012 yılında Vakfın merkezinin İstanbul’dan Malatya’ya taşındığı belirtilen Vakıflar Genel Müdürlüğü raporunda; vakfın 2014 yılı önceki dönemlerinde yeterli kadar faal olmadığı aktarılıyor.

2013’TE 49 YILLIĞINA VERİLMİŞ…

Raporda; Beylerderesi Vadisi’ne bakan ve İkizce Mahallesi (köyü) sınırları içerisinde kalan 323 dekar arazinin üniversite yapılması koşuluyla, 4 Temmuz 2013 tarihinde Malatya Defterdarlığı tarafından Malatya Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı’na 49 yıllığına tahsis edildiği kaydedildi. Söz konusu arazi, bölgenin en değerli arazileri arasında yer alıyor.

DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE TAHSİS İPTAL EDİLMİŞ

Söz konusu arazi ve üzerinde yarım kalmış inşaatla ilgili Malatya Defterdarlığı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, “Yapılan tespitlerde taşınmaz üzerinde zemin ve üç kattan oluşan kaba çatı ve duvarları örülmemiş kaba inşaatın bulunduğu, kaba inşaatın dışında herhangi bir inşaat ve yapının bulunmadığının tespiti üzerine tahsisli işlemin 11 Mart 2016 tarihinde iptal edildiği…” belirtildi.

HESABINDA OLMASI GEREKEN PARA KAYIP…

Bu arada, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Malatya Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı’nın 1 Ocak-23 Haziran 2016 dönemine ilişkin inceleme raporunda ise; “21 Haziran 2016 tarihinde Vakfın hesaplarında olması gereken 535 bin 892 TL’nin bu tarihte yönetim kurulunu oluşturan Mahmut Tozal, Saadettin Çevik, Hacı Mehmet Kıraç, Haşim Oskaloğlu ve Şükrü Yavaş’ın yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutularak yasal faizi ile birlikte tahsili ile vakfa irat kaydının yapılması, gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.” ifadesi yeraldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com