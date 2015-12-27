‘Kapatılması Söz Konusu Değil’

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, “Polis Akademisi’nde bir reform söz konusu ama kapatılma söz konusu olmayacak” dedi.

Malatya Polis Meslek Yüksek Okulu’nda, 2014-2015 eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Valiliği’ne atanan Malatya Valisi Vasip Şahin, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Şahin Kaplan, Malatya Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Mehmet Karlı, Malatya Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı Ercan Turan, bazı daire müdürleri, bazı parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Şahin, “Polislik, gerektiğinde silah dahi kullanabilen bir meslek. Yani diğer memuriyetten biraz farklı. Daha geniş yetkileri var ve bu geniş yetkilerden dolayı daha fazla sorumlulukları var. Daha dikkatli yapılması, daha özenli yapılması gereken bir meslek. Çünkü insan ve insan haklarına hitap eden bir meslek. Dolayısıyla öğrencilerimizden benim ricam, bütün ölçüleriniz ve davranış şekilleriniz karşınızdaki insanın sizin kardeşiniz, anneniz, babanız ya da bir dostunuz olarak göreve başlamalısınız. Karşınızdakinin bir insan ve değer olduğunu, dolayısıyla onu incitmemeniz gerektiği noktasında ortak bir payda oluşmuş olur. Tabii ki bir suçluyla mücadele edeceğiz. Herhangi bir suça bulaşmamış, kendi halinde yaşayan vatandaşlarımızın suçlular tarafından huzurunun bozulmasına engel olacağız. Bununla mücadele edeceğiz, suçluyla mücadele ederken suçlunun da bir insan olduğu ve onun da asgari bir takım haklarının bulunduğunu göz önünde tutacağız. Kanun ve nizam hakimiyetini sağlarken aynı zamanda kanun ve nizamın bize çizmiş olduğu sınırlar dahilinde kalmaya özen göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Biz kanunun bize vermediği hiçbir gücü ve yetkiyi kullanamayız. Biz bu görevi yaparken öncelikle vicdanımızdan talimat alacağız, daha sonra kanun ve nizamdan emir alacağız. Sizler görevlerinizi yaparken insafı, vicdanı, kanunun çizdiği sınırları ve verilen talimatları özellikle dikkate alacaksınız” diyen Şahin, “Bunu da yapmak için bu sıralarda öğretilenleri çok iyi anlayacaksınız. Sizin sınırlarınız nedir, görevleriniz nedir? Bunu hocalarınız sizlere en iyi şekilde aktaracaktır. Bu yolda sizlerin çok başarılı olacağına inanıyorum. Ama sizlere meslek hayatınız boyunca kazasız, belasız, olabildiğince olaysız bir ömür diliyorum. Siz ailelerinizin umudu ve gururusunuz. Milletimizin de umudu ve gururusunuz. Köyümüzdeki, kentimizdeki vatandaşlarımız sizlere güvenerek başlarını yastığa koyuyorlar. Bu sorumluluğunuzu hiçbir zaman unutmayın” şeklinde konuştu.

Polis Akademisi Başkanı Çolak ise, “Polis Akademisi Türkiye’nin en köklü kurumlarından birisi. Son günlerde çok sık duyduğum bir şey var. ‘Polis Akademisi kapatılıyor mu’ tarzında duyumlar alıyoruz. Polis Akademisi Başkanı olarak bunu da açıklamak istiyorum. Akademide bir reform söz konusu ama kapatılma söz konusu olmayacak. Yeniden yapılanma olacak. Polis eğitiminin yapısıyla, mantığıyla ilgili bir durum. Polis eğitimi dinamik bir süreçtir, çünkü toplum çok dinamiktir. Toplum sürekli değişir ve dönüşür. Bu değişen şartlara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre polis eğitimi de değişime tabi tutulur. Bunu gelişmiş ülkelerde görüyoruz. Türkiye toplumu da hızlı bir şekilde değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu değişim ve dönüş sürecinin bir ayağı da demokratik bir yapının yerleşmesi. Dolayısıyla o yapıya uygun daha sivri zihniyetli polislerin yetişmesi bizim temel hedefimiz. Bu yönde ciddi bir ihtiyaç ortaya çıkmaya başladı. Bu değişim sürecinde bu ihtiyaca cevap verecek bir polis eğitimi hedefleniyor. Polis eğitimi sivil bir uğraştır, yani halkın içinde olmanız gerekir. Bu değişimin iyi olacağını düşünüyorum. Bir diğer değişiklik ise müfredatta oldu. Amacımız okullarımızın kalitesini yukarı çekmektir” dedi.

Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Mehmet Karlı da, “Malatya Polis Meslek Yüksekokulu Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı olarak 2 yıl süreyle ön lisans seviyesinde ve üniformalı eğitim veren köklü bir eğitim kurumudur. Bu yıl 89 birinci sınıf, 309 ikinci sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 398 öğrencimizle yeni eğitim ve öğretim dönemimize başlamış bulunuyoruz” diyerek, özetle şunları söyledi:

“Eğitim kalitesinin daha da yukarı çıkarılması hedef ve gayesiyle Polis Akademisi Başkanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde önceki senelerden farklı olarak bu sene okulumuzda eğitim görecek öğrencilerimizin büyük çoğunluğu aileleri Malatya ilimizde ikamet eden öğrencilerimizden oluşuyor. Halkımızın canını, namusunu ve malını korumak gibi çok hassas ve şerefli bir sorumluluğu üstlenen emniyet teşkilatımızın sunmuş olduğu güvenlik önlemlerinin kalitesi elbetteki nitelikli, kaliteli ve donanımlı insan gücüyle doğru orantılıdır.”

Açılış konuşmalarından sonra Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine ilk dersi Doç. Dr. Ahmet Erkan Koca verdi.