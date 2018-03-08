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‘Kapıcı Cafer’ Vefat Etti

‘Kapıcı Cafer’ Vefat Etti
  • 09.03.2018
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Usta oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer’i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan Yazgan, 3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ercan Yazgan kimdir? 
(d. 4 Nisan 1946, Sinop), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmen. Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışan sanatçı, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963’te sinemada yer aldı. Bizimkiler dizisindeki “Kapıcı Cafer” ve Kaygısızlar dizisindeki “Memnun Kaygısız” tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan’ın babasıdır.

İstanbul, iha

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