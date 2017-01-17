Kapıdere İçmesuyu Hattı Yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içmesuyu alt yapı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Doğanşehir İlçesi Kapıdere Mahallesi’nin içmesuyu alt yapısı yenilendi.

Doğanşehir İlçesi Kapıdere Mahalle Muhtarı Mehmet Cüceler içmesuyu ile ilgili sıkıntıları Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile bildirdiklerini belirterek, MASKİ’nin en kısa süre içinde gelerek soruna çözüm bulduğunu kaydetti. Özellikle Malatya’nın Büyükşehir olmasının ardından hizmetin ardı arkasının kesilmediğini söyleyen Muhtar Mehmet Cüceler, “Mahallemiz adeta şantiyeye döndü. Verilmiş olan sözler dediklerinden daha hızlı bir şekilde yerine getirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden ve çalışmalarından memnunuz. Hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır, MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir ve ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Doğanşehir İlçesi Kapıdere Mahallesi’nin içmesuyu altyapısını tamamen yenilendiğini belirterek “İçmesuyu alt yapısı ile ilgili çalışmalarımız Malatya genelinde devam ediyor. Doğanşehir İlçesi Kapıdere Mahallesi’nde eskiyen ve işlevini yitirmiş içmesuyu şebeke hatlarını yenilemeye aldık. 5 bin 700 metrelik hat çalışmasının yanı sıra 220 adet abone bağlantısı çalışması yaptık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve çalışmalar sırasında bizlerden yardımlarını esirgemeyen mahalle muhtarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bülten