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Malatya Haber -

Kapıkaya Sulaması’nda Sona Doğru

Kapıkaya Sulaması’nda Sona Doğru
  • 07.12.2017
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Malatya’ ya yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu çerçevede yapımı süren Malatya Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması projesi çalışmalarında sona yaklaşıldı. 40.000 dekar araziyi suyla buluşturacak olan proje 2018 sulama mevsiminde tamamlanacak.

Projede 123.000 Metrelik Boru İmalatı Tamamlandı

Malatya’ya 23 km uzaklıkta bulunan Kale Ovasını  sulayacak olan Malatya Turgut Özal Barajı Kapıkaya Sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Toplam sulama suyu şebekesi uzunluğu yaklaşık 136.000 metre olan tesisin, sulama ana hattına ait 123.000 metrelik kısmında boru imalatı tamamlandı. Ayrıca 476 adet sanat yapısı imalatının tamamlandığı projenin sulama hattında çalışmalar devam ediyor.

Projenin Yatırım Bedeli Yaklaşık 53 Milyon Lira

Sulama projesinin tamamlanarak hizmete alınması  ile sulama alanında bölge çiftçisine, dolayısıyla da ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyon lira katkı sağlanacak. Yaklaşık 53 milyon lira yatırım bedeli ile inşa edilen projenin 2018 sulama mevsiminde hizmete alınması hedefleniyor.

Malatya’ya Son 14 Yılda 5 Baraj Kazandırıldı

Malatya’da DSİ tarafından yapılan yatırımlara dikkat çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Son 14 yılda Malatya ilimizde 5 baraj, 1 gölet inşa ettik. 233.190 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 140 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. Ayrıca 44 derenin de ıslahını tamamladık. Turgut Özal Barajı Kapıkaya Sulaması projesini de en kısa sürede tamamlayarak Malatyalı çiftçilerimizin hizmetine sunacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Bülten- malatyahaber.com

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