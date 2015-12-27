Kapıkaya’da Su Tutma 2011’de..

Malatya Kapıkaya Barajı’nın sulama projesi ihalesinin 12 Ocak 2011’de yapılacağı bildirildi.

AKP Malatya Milletvekili ve partinin MKYK Üyesi Öznur Çalık, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “1994 yılında yapımına başlanan ve 2003 yılından bu yana yaklaşık 82.5 Milyon TL harcanan Kapıkaya Projesi sayesinde, Kale Ovasındaki 4 bin hektar arazi modern borulu sistemle sulanacaktır” ifadelerini kullandı.

Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kapıkaya Projemiz dahilinde, bir baraj ve bir sulama tesisimiz bulunmaktadır. Barajdan alınacak su ile yaklaşık 4000 ha araziyi çok modern yöntemlerle sulayacağız. Bu sulama projesinin yapımı, ne mutlu ki 2010 yılı bitmeden tamamlandı ve inşallah 12 Ocak günü proje ihalesini gerçekleştireceğiz.”

Projenin baraj inşaatının da, gövde dolgusunun da bitirildiğini ve 2011 yılında barajın su tutmasının planlandığını ifade eden Çalık, “Biz, barajları ve sulama tesislerini Malatya’mızın tarımsal gücünü ortaya koyabilmesi açısından son derece önemli buluyoruz. Çünkü, suyun gittiği yerde bereket vardır, sağlık vardır; çiftçilerimiz için daha çok ürün, daha çok verim vardır. Kapıkaya Barajı da, bereketiyle gelecek ve Malatya’ya çok şey kazandıracaktır” diye konuştu.