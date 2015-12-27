

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu tarafından hazırlanan AB destekli “Metal Sektörü KOBİ’lerinde Verimli İstihdam İçin Yeni Vizyon Projesi” kapsamında Malatya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın koordinesinde yürütülen kurslara katılan 40 kişiye sertifikaları verildi.



Esnaf Sarayı’nda düzenlenen toplantıda, Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkanı Özcan Saraçoğlu, TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, oda başkanları ve kursiyerler katıldı. Malatya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Cemil Çolak, kursa 40 kişini katıldığını belirterek, eğitimlerin verimli geçtiğini söyledi.



Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkanı Özcan Saraçoğlu ise,”Türkiye genelinde 286 odaya sahibiz. Oda sayısı bakımında ikinci, ekonomiye katkı bakımında ise birinci olan bir federasyonuyuz. Bu gibi projelerin yürütülmesini ve daha fazla esnaf ve sanatkarlarımızın eğitilmesini istiyoruz” diye konuştu. TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, “Esnaf ve sanatkarın şunu düşünmeliyiz. Bizler çalışacağız, görevlerimizi yerine getireceğiz. Bizler isteyerek bu görevlere geldik. Ancak esnaf ve sanatkarlarımızın bu tür toplantılara mutlaka katılmasını istiyoruz. Federasyon ve yönetim kurulu üyelerini olduğu bu toplantıya oda üyelerinin daha fazla katılması gerekiyordu. ‘Biz nasıl olsa bunları seçtik’ düşüncesi yanlıştır. Esnaflarımızın bu tür toplantılara katılarak, yaptıklarımızı, çalışmalarımızı görerek, sorgulamalıdır. Biz esnaf ve sanatkar kesimiyiz. Bizim kapımız ve gönlümüz açık” şeklinde konuştu.



Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, kredi almak isteyenlere her zaman yardımcı olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

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