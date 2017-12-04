Kaptaj Havzasında 17 Taş Ocağı!

Malatya’da merkez ve ilçelerde toplam 90 adet ruhsatlı taş ocağının bulunduğu bildirildi. Aralarında Karayolları ve DSİ Genel Müdürlüğü ve çeşitli bölge müdürlüklerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ile özel sektörün ruhsat aldığı 90 adet taş ocağından 29 tanesinin faaliyette olduğu kaydedildi. Faal olan taş ocaklarından 17 tanesi, Malatya İçme Suyu kaynağının bulunduğu Kaptaj’a en yakın ilçeler olan Yeşilyurt, Akçadağ ve Doğanşehir’de bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü verilerine göre, Malatya merkez ve ilçelerde ruhsatlandırılmış 90 adet taş ocağı bulunuyor. Bu taş ocaklarından 26 tanesi Kaptaj’ın da bulunduğu Yeşilyurt’ta, 9 tanesi yakın ilçe konumundaki Doğanşehir’de, 2 tanesi de Akçadağ’da bulunuyor. Faaliyette olan 29 tane taş ocağından 17’si içme suyu kaynağına en yakın üç ilçenin sınırları içerisinde yer alıyor. Taş ocaklarından kaç tanesinin içmesuyu kaynağına çok yakın konumda olduğu bilinmese de jeoloji uzmanları, ağırlıklı olarak dinamit patlatılan taş ocaklarından su kaynaklarından 40 km uzakta olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Dünya nüfusunun hızla artması, küresel ısınma, yağışların azalması, ekolojik dengenin bozulması ve su kaynaklarının kirlenmesine bağlı olarak bir damla suyun dahi heba edilemeyeceği süreçlere girilirken, Malatya için önemli bir şans olan Kaptaj’ın çok iyi korunması gerektiği belirtiliyor. 30-40 km yakınına kadar taş ve maden ocağı ile buna benzer herhangi bir faaliyete izin verilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Bölgedeki bir taş ocağı