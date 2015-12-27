“Kar Çarşamba Akşama Kadar”

Malatya’nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı beklendiği ve bu yağışın Çarşamba akşama kadar devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Malatya’da yoğun kar yağışı beklendiği ve 11 Şubat akşamına kadar süreceği belirtilerek, vatandaşları ve ilgililerin dikkatli olması ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, “Son yapılan tahminlere göre, ülkemizi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava kitlesinin, Tunceli, Bingöl, Elazığ’ın güney kesimlerinde (Sivrice, Maden, Arıcak, Palu, Karakoçan, Alacakaya), Malatya’nın özellikle kuzey ve güney kesimlerinde etkili olmak üzere ( Darende, Hekimhan, Kuluncak, Arapgir, Doğanşehir, Arguvan ), Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde (Sincik ve Çelikhan ) görülecek olan kar yağışının 9 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren başlamak üzene ve 11 Şubat Çarşamba günü yer yer yoğun kar yağışına dönüşmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.