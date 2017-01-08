Kar Nedeniyle Sivas ve Kayseri Yolu Kapandı
Malatya çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre; etkili kar yağışı nedeniyle Pazar akşamı 19. 30 itibariyle Malatya-Sivas Karayolu’nun Hekimhan-Kangal arası, Malatya-Kayseri Karayolu’nda ise Gürün-Kayseri arası, Malatya-Pütürge Karayolu, Hekimhan-Kuluncak Karayolu ve Yeşilyurt-Çelikhan Karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Malatya-Sivas Karayolu’nda Hekimhan’da araçların Sivas, Malatya-Kayseri Karayolu’nda ise Darende’den Kayseri yönüne araçların gidişine izin verilmedi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
FOTO: Malatya- Sivas yolu Sivas sınırları dahilinde kapanan yol, bekleyen araçlar ve kar temizleme çalışması (İHA)
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