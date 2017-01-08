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Malatya Haber -

Kar Nedeniyle Sivas ve Kayseri Yolu Kapandı

Kar Nedeniyle Sivas ve Kayseri Yolu Kapandı
  • 08.01.2017
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Malatya çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre; etkili kar yağışı nedeniyle Pazar akşamı 19. 30 itibariyle  Malatya-Sivas Karayolu’nun Hekimhan-Kangal arası, Malatya-Kayseri Karayolu’nda ise Gürün-Kayseri arası, Malatya-Pütürge Karayolu,  Hekimhan-Kuluncak Karayolu ve Yeşilyurt-Çelikhan Karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Malatya-Sivas Karayolu’nda Hekimhan’da araçların Sivas,  Malatya-Kayseri Karayolu’nda ise Darende’den Kayseri yönüne araçların gidişine izin verilmedi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTO: Malatya- Sivas yolu Sivas sınırları dahilinde kapanan yol, bekleyen araçlar ve kar temizleme çalışması (İHA)

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