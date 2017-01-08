Kar Nedeniyle Sivas ve Kayseri Yolu Kapandı

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Kurulu Toplantısında konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Türkiye’nin çok önemli sorunlarının olduğunu ifade ederek, bu sorunların her geçen gün derinleştiğini...