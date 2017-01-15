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Malatya Haber -

Kar ve Soğuk Balık Fiyatını Artırdı

Kar ve Soğuk Balık Fiyatını Artırdı
  • 15.01.2017
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Ülke genelinde etkili olan kar ve soğuk hava Malatya’da da balık fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Yurt genelinde aralıksız yağan kar yağışları ve ardından gelen soğuk hava denize açılan tekne sayısını azaltınca tezgahlara düşen balık sayısı da haliyle azaldı. Bu durum balık fiyatlarının yükselmesine neden olurken balıkçı esnafı yüksek fiyatlardan dolayı vatandaşlarını taleplerinin azaldığını belirtti. Yüksek fiyatlardan dolayı vatandaşların balık tezgahlarına yanaşmadığını ifade eden esnaflar Malatya’da son yılların en bereketsiz sonunun yaşandığını kaydetti. En fazla fiyat artışının hamside yaşandığını dile getiren esnaflar, çinakopun fiyatının 25 TL, somonun ve palamudun 15 TL, uskumrunun 8.5 TL, istavritin fiyatının ise 17 TL olduğunu aktardı. Geçen sene vatandaşlara balık yetiştirmekte zorlandıklarını, bu sene ise balık satışının yarı yarıya düştüğünü anlatan esnaflar, havaların ısınmasıyla balık fiyatlarının biraz olsun düşeceğini söyledi.

iha

KAR VE SOĞUK HAVA BALIK FİYATLARINI ARTTIRDI (BARIŞ TÜREL/MALATYA-İHA)

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