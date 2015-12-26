Kar ve Soğuk Etkili

Malatya’da aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 36 köy yolunun kar nedeniyle kapandığı, Salı günü sürdürülen çalışmalarla akşama doğru kapalı yol kalmadığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Kazgan, dün itibarıyla kardan dolayı kapalı köy sayısının 36 olduğunu belirterek, “Bugün kar yağışı devam ediyor. Kar durunca, kapalı köy sayısını belirleyip bildirebiliriz. Yağış devam ettiği için bugün kardan dolayı şu kadar kapalı köy yolu var diyemeyiz” dedi.

Kar yağışının merkez, Pütürge, Hekimhan ve Arapgir ilçelerinde daha etkili olduğu belirtilirken, kapalı olan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait 1 adet savurucu kar makinesi, 19 dozer, 23 greyder, 8 yükleyici kepçe, 5 bıçaklı kamyon ve 29 kamyonla birlikte çalışma yapıldığı ve yolların açıldığı kaydedildi.

Kar nedeniyle THY’nin Salı sabahı İstanbul-Malatya arasındaki karşılıklı uçak seferi yapılamadı.

Bu arada, Malatya Belediyesi temizlik ekipleri, şehir merkezinde kaldırımdaki karları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

BUZDA KAYDI, ÖLDÜ

Öte yandan buzda ayağı kayarak düşen şahıs, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hekimhan ilçesinde balkonda yürürken buzda ayağı kayan Musa Özdemir (41), düşerek kafasını sert zemine çarptı. Özdemir, geçirdiği beyin kanaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.