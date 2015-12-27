Kar ve Tipi Etkili Oluyor

Malatya çevresinde kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtilirken, gece Kayseri yoluna zincirsiz araç gidişine izin verilmediği bildirildi.

Pazar günü öğleden sonra ilin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışının yaşamı etkilediği, Malatya- Kayseri karayolunun Kürecik- Karahan Geçidi bölgesinde yoğun tipinin etkili olduğu, saat 23.00’den itibaren zincirsiz araçların bu yola çıkmalarına izin verilmediği öğrenildi.

Ayrıca Malatya’yı Pütürge ve Doğanyol’a bağlayan karayolu da Pazar gece yarısı kapandı. Kubbe Dağı bölgesinde kapanan yolu ulaşıma açma çalışması yapıldığı bildirildi.

Bu arada, seçim çalışmalarını sürdüren MHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç.Dr. Şinasi Kazancıoğlu ve beraberindeki grup, Hekimhan’ın Kurşunlu Beldesi bölgesindeki ziyaretlerini kar yağışı ve tipi altında gerçekleştirdiler. (Fotoğrafta)