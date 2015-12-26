Kar ve Tipi Mahkumiyeti!..

Malatya-Pütürge Karayolu’na Suluköy mevkiinde çığ düştü. Yoğun kar ve tipinin neden olduğu olay sonucu çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düşmesi sebebiyle gerçekleştirilemiyor. Karayolları Bakımevi’ne ulaşan bir minibüste bulunan hasta bir kadın hayatını kaybetti.

Malatya-Pütürge Karayolu’nda mahsur kalan araçlara halen ulaşılamadı. Dün akşam yolda mahsur kaldıklarını belirten vatandaşları kurtarmak üzere başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Çığ düşmesi sebebiyle yolun büyük bir kesiminde ulaşım sağlanamıyor. Makam aracı ile seyrettiği yolda mahsur kalan ve daha sonra Karayolları’nın Bakımevi’ne ulaştırılan Pütürge Kaymakamı Mustafa Irmak, kurtarma çalışmalarının yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin sıfır olması sebebiyle yapılamadığını açıkladı. Irmak, yolun çift taraflı olarak ulaşıma kapandığını dile getirdi. Bakımevi’ne son olarak bir minibüs ulaştı. Minibüste bulunan hasta bir kadın hayatını kaybetti. Kaymakam Irmak, “Narin Şenatlı isimli bir kadın, Karayolları’na ait bakımevine ulaştıktan sonra solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Şenatlı, oğlu ile birlikte tedavi olmak üzere gittiği hastaneden dönüyordu. Ölümün, elverişsiz hava koşulları ile bir bağlantısı yok” dedi.

Bu arada minibüste bulunan diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Irmak, “Bakımevi’nde tüm imkanlar mevcut. Kaloriferler yanıyor, ısınma problemimiz yok. Gıda stokumuz var” şeklinde konuştu.

Kendisi de tipi nedeniyle kapanan yolda bir süre mahsur kalan mağdurlardan biri olan Kaymakam Irmak, dün gece yaptığı açıklamada yolda 7-8 aracın bulunduğunu, ancak kurtarma ekiplerinin müdahale edemediğini aktardı. Irmak, Karayolları ve Köy Hizmetleri’ne bağlı kar araçlarının hazırda bekletildiğini, fakat görüş mesafesinin sıfır olması sebebiyle kurtarma çalışması yapılamadığını vurgulayarak, “Mahsur kalan araçlar bulunduğumuz noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Kurtarma ekipleri hazır halde bekliyor, ancak müdahale şuan için mümkün görünmüyor” demişti.

ADIYAMAN YOLU..

Öte yandan Adıyaman-Malatya karayolunda kar yağışı sebebiyle kayarak yoldan çıkan tırlar trafiği aksattı.

Adıyaman-Malatya karayolu Gölbaşı Göksu Çayı yakınlarında iki TIR ve bir kamyonun aşırı yağış sebebiyle kayması sonucu trafik durdu. Yolun virajlı ve rampa kısmında kayan TIR’lar nedeniyle yaklaşık 150 araç saatlerce yolun trafiğe açılmasını bekledi. Kayan araçlar sebebiyle trafik akışının sağlanamaması üzerine mahsur kalan araç sürücüleri karayolları ekiplerinin araçları kurtarmasını bekledi. Karayolları ekipleri kayan TIR’ları kurtarmak için bir taraftan yolun karını temizlerken diğer taraftan tuzlama çalışması yaptı.

Yolda bekleyen ve araçları zincirsiz olan sürücüler ise yolda kalmamak için zincirlerini taktı. Yoldan çıkan bazı sürücüler ise araçlarını diğer sürücülerin yardımlarıyla çıkardı. Yaklaşık 2 saat boyunca trafik akışının sağlanamadığı Adıyaman-Malatya karayolunda trafik keşmekeşliği yaşandı. Sürücüler kar nedeniyle çok yavaş ilerleyebildiklerini ve kayan TIR’lar nedeniyle uzun bir süreden beri beklediklerini kaydetti. Karayolları ekiplerinin yoldan çıkan TIR’ları kurtarmasının ardından trafik normale döndü.

FOTOĞRAF: Malatya- Adıyaman yolunda durum..