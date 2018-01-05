Kar ve Yağmur İçin Camide Dua

Kış mevsimi Malatya bölgesinde yağışsızlık nedeniyle kuraklık tehlikesini artarken, Darende ilçesinde, Cuma namazının ardından vatandaşlar kar ve yağmur duası etti.

İlçe Müftülüğü tarafından ilçedeki 110 camide yapılan kar ve yağmur duası, cami imamları tarafından cemaatinde katılımıyla topluca yapıldı.

Somuncu Baba Külliyesinin Cami İmamı Hafız Mustafa Baş, vatandaşların da katılımıyla yapılan dua öncesi yaptığı konuşmada, uzun süredir bölgeye yağmur yağmadığını, son 40 yılın en kurak mevsiminin yaşandığını, bağların, bahçelerin, tarlaların ve hayvanların ihtiyacı olan su kaynaklarının azalmaya başladığını söyledi.

Bereketli bir yıl olması için kar ve yağmura ihtiyaç duyulduğunu belirtilen Baş, “kar yılı, var yılı demek” dedi.

Dua edilirken bazı vatandaşlar, gözyaşı döktü.

AA