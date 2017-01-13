Kar Yağışı Kısa Süre Etkili Oldu

Cuma günü sabah erken saatlerde yağan kar yağışı ile birlikte saha çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, birçok noktada kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

04.30 sıralarında başlayan ve 1 saati aşkın bir süre devam eden yoğun kar yağışından sonra, bazı bölgelerde ulaşım sıkıntısı yaşandı. Fahri Kayahan başta olmak üzere meyilli cadde ve sokaklarda başta okul servisleri olmak üzere birçok araç kayma nedeniyle büyük sıkıntı çekerken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kar yağışı başladıktan sonra harekete geçen Büyükşehir Belediyesi tarafından; TOKİ konutları, Beydağı Mahallesi, İnderesi, Yıldıztepe ve Fırat mahallelerinde buzlanmaya karşı sürdürülen tuzlama çalışmalarına ilave olarak solüsyon da kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kaldırımlarda kar küremenin yanısıra ana cadde ve sokaklar ile otobüs güzergâhlarında tuzlama ve solüsyon çalışmaları yaptı.

Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından karla mücadele çalışmalarının şehir genelinde sürdüğü belirtilirken, vatandaşlardan da tedbirli olmaları istendi. Büyükşehir Belediyesi kış lastiği olmayan araçların karlı havalarda trafiğe çıkmamalarını, yüksek bölgelere gidecek araçlarda ise mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini, acil çağrılar için de 444 51 44 nolu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi