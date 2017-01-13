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Malatya Haber -

Kar Yağışı Kısa Süre Etkili Oldu

Kar Yağışı Kısa Süre Etkili Oldu
  • 13.01.2017
  • 6

Cuma günü sabah erken saatlerde yağan kar yağışı ile birlikte saha çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, birçok noktada kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

04.30 sıralarında başlayan ve 1 saati aşkın bir süre devam eden yoğun kar yağışından sonra, bazı bölgelerde ulaşım sıkıntısı yaşandı. Fahri Kayahan başta olmak üzere meyilli cadde ve sokaklarda başta okul servisleri olmak üzere birçok araç kayma nedeniyle büyük sıkıntı çekerken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kar yağışı başladıktan sonra harekete geçen Büyükşehir Belediyesi tarafından; TOKİ konutları, Beydağı Mahallesi, İnderesi, Yıldıztepe ve Fırat mahallelerinde buzlanmaya karşı sürdürülen tuzlama çalışmalarına ilave olarak solüsyon da kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde kaldırımlarda kar küremenin yanısıra ana cadde ve sokaklar ile otobüs güzergâhlarında tuzlama ve solüsyon çalışmaları yaptı.

Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından karla mücadele çalışmalarının şehir genelinde sürdüğü belirtilirken, vatandaşlardan da tedbirli olmaları istendi. Büyükşehir Belediyesi kış lastiği olmayan araçların karlı havalarda trafiğe çıkmamalarını, yüksek bölgelere gidecek araçlarda ise mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini, acil çağrılar için de 444 51 44 nolu Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Tuğba dedi ki:
    13 Ocak 2017, 20:56

    Çöşnük Mahallesi ve Mehmet Buyruk Caddesi olduğu gibi duruyor gerçekten büyük şehir Belediyesi olarak çok güzel çalışıyorsunuz

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  2. Ferit dedi ki:
    13 Ocak 2017, 20:52

    Resimlere bakıp ne çalışmışlar diyorum ama 10 cm karda fiyasko 30 cm düşünemiyorum

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  3. Mehmet dedi ki:
    13 Ocak 2017, 18:11

    Hasan varol okulu yokusu felaketti sabah 8 de. Ne tuzlama ne bisey vardi

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  4. MALATYALI dedi ki:
    13 Ocak 2017, 17:39

    HEEE BELEDİYE ÇALIŞIYOR , ARI GİBİ ÇALIŞIYORLAR ,,, YERSEN TABİ…

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  5. Murat SEKMAN dedi ki:
    13 Ocak 2017, 17:31

    Haklısın kardeşim.En az 10 tane kaza var.Belediye otobüsleri kaydı kaza yaptı.Örneğin banazı ve İnönü ortaokulu İstanbul evleri karşısı.
    Çocuklar karda buzda okula gitti.İllaki düşüp kafalarından bekmez mi çıkması lazım.

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  6. bilal dedi ki:
    13 Ocak 2017, 17:22

    Kaç tane kaza oldu onlarıda yazıp paylaşın bi zahmet.Habercilik mi yapıyorsunuz yoksa belediyeye aşk mektubu mu yazıyorsunuz.

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