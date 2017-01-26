Kar Yağışı Şehir Merkezi’nde Etkili Oldu

Malatya’da Perşembe gecesinden itibaren yoğunlaşan kar yağışı, şehir merkezinde etkili olmaya başladı.

Akşam saatlerindeki yağmur saat 21.00’den itibaren kar yağışına dönüştü. özellikle Yavuz Selim (TOKİ), Yamaç, Başharık, Beydağı gibi yüksekte bulunan mahallelerin yollarında ulaşımda sıkıntılar yaşarken, belediye ekiplerinin bu bölgelerin yanı sıra kentin ana caddelerinde tuzlama ve kar temizliği çalışması yaptığı bildirildi.

Bu arada, saat 24.00 itibarıyla Malatya ile çevre illerin bağlantısını sağlayan yollarda yağışın etkili olduğu, ancak o saate kadar kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

Darende ve Kuluncak ilçelerinin kırsal mahallelerinde yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde ve yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışı devam ediyor.

FOTOĞRAFLAR: Kanalboyu ve Kernek ile kent merkezinden kar temizliği, insan manzaraları ve tuzlama çalışmalarından görüntüler..

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- AA