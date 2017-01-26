Kar Yağışı Şehir Merkezi’nde Etkili Oldu
Malatya’da Perşembe gecesinden itibaren yoğunlaşan kar yağışı, şehir merkezinde etkili olmaya başladı.
Akşam saatlerindeki yağmur saat 21.00’den itibaren kar yağışına dönüştü. özellikle Yavuz Selim (TOKİ), Yamaç, Başharık, Beydağı gibi yüksekte bulunan mahallelerin yollarında ulaşımda sıkıntılar yaşarken, belediye ekiplerinin bu bölgelerin yanı sıra kentin ana caddelerinde tuzlama ve kar temizliği çalışması yaptığı bildirildi.
Bu arada, saat 24.00 itibarıyla Malatya ile çevre illerin bağlantısını sağlayan yollarda yağışın etkili olduğu, ancak o saate kadar kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.
Darende ve Kuluncak ilçelerinin kırsal mahallelerinde yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde ve yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışı devam ediyor.
FOTOĞRAFLAR: Kanalboyu ve Kernek ile kent merkezinden kar temizliği, insan manzaraları ve tuzlama çalışmalarından görüntüler..
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- AA
Kendini bayrak edenler nerede sesiniz çıkmıyor.
EVET BU KONUDA BELEDİYELERİMİZE TEŞEKÜR EDİYORUM.SOKAKLARIMIZ TUZLANMIŞ YOOLARDA BİR SIKINTI YOK.
Nedim bey daha önce yağan karda nerede idiniz….. Zaten kendiliğinden erimeye başladı kar..
Zaten yapması gereken işi yapıyor belediye.
Ne kadar memnuniyetsiz milletsiniz bugün yapılan işi geçen yapılmayanla neden kıyaslıyorsunuz sırf eleştirmek için gereksiz yorum yapmaktan bıkmadınız
Belediye geçen kar yağışında sınıfta kalmıştı bu kar yağışında dersine iyi çalışmış.Hep böyle olsun lütfen.
BAZI ARKADAŞLARIN GÖZÜNDE BELEDİYE ÇALIŞSIN ÇALIŞMASIN SUÇ OLUYOR ELEŞTİRİ KONUSU OLUYOR İLK KAR YAĞIŞI HARİÇ BENCE GAYET GÜZEL ÇALIŞIYOR BELEDİYEMİZ.
Tabi 1 cm.lik kar olunca ancak temizliyorlar..gecen sefer nerdeydiler bu işçiler..1 cm.lik karı temizlesen ne olur temizlemesen ne olur…
Gözleriniz yaşarmiş nedim bey.Sanki kuzu kesip bagislamislar .Halka hizmet icin seçilmiş kişiler sorumluluk ve gorevlerini daha iyi icra etmeli onlarda biliyorki ayaklarinin altinda kar buz var kayabilir ayaklari o yüzdendir nedim bey o yüzden.Bunca kar buz temizligi kıssadan hisse
Malatya Büyükşehir Belediyesi bu sefer hazırlıklı maşallah, şu an şu saat bile sokaklarda kar temizleme calışmalarına başlamış hemen… geçen sefer eleştirdik ama bu sefer takdir etmemiz gerekiyor… tebrikler çakır başkan…