Karaaslan’a Federasyonda Görev

Sutopu Federasyonu, Malatya Sutopu İl Temsilciliği görevinde bulunan Vahap Karaaslan’ı, Sutopu Federasyonu Alt Yapı Koordinasyon Kurulu Üyeliği’ne atadı.

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün, Malatya’da sutopu branşı ile ilgili yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Karaaslan’a önemli bir görev verdi. Malatya’da sutopu ligini düzenleyen ve birçok ile örnek olan ayrıca milli takıma kazandırdığı sporcularla adından söz ettiren Vahap Karaaslan, Sutopu Federasyonu Alt Yapı Koordinasyon Kurulu Üyeliği’ne atandı.

Sutopu Federasyonu Alt Yapı Koordinasyon Kurulu Üyesi Vahap Karaaslan, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün’e kendisine verdiği görevden dolayı teşekkür etti.

Karaaslan, sutopu branşının gelişmesi, yaygınlaşması ve milli takıma daha çok sporcu kazandırılması adına çalışmalar yaptığını kaydederek, bundan sonraki süreçte sorumluluğunun daha da arattığını, çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Yeni Malatya Gazetesi