Karadağ’dan Tanrıverdi’ye ‘Sallama’!..

Malatyaspor yönetiminin KC grupla yaptığı sponsorluk görüşmeleri ile ilgili olarak, Haşim Karadağ yönetiminin “aracılık” istediği işadamı Cengiz Günaydın’ın, eski başkan Hikmet Tanrıverdi’nin olaya nasıl dahil olduğu yolundaki açıklamaları ve kendisine yönelik suçlamalara yanıtlarından sonra Malatyaspor Başkanı Haşim Karadağ’dan, özellikle Tanrıverdi ve yönetimine yönelik “ağır” suçlamalar içeren bir açıklama geldi. Kulübün sitesinde “yönetim kurulu” imzalı ayrı bir açıklama da yeraldı.

KARADAĞ’IN AÇIKLAMASI..

Karadağ, kulübün internet sitesinde, adı verilmeden, sadece fotoğrafının konulup, “Başkandan açıklama” başlığıyla yayınlanan açıklamasında şunları söyledi:

“Sizlerinde bildiği gibi Malatyaspor kulübümüze mali kaynak oluşturmak amacıyla sponsorluk görüşmesi yaptığımız KC grup ile görüşmelerin kesilmesi sonrası basında yönetimimizin güvenilirliğine dair soru işaretleri oluşturmaya dönük çaba içine girilmiştir.

Başta bu çaba içinde bulunan bu kişiye sormak istiyorum: Şu an Hikmet Tanrıverdinin adamıyım diyerek şeref duyduğunu belirtiyorsun acaba bir yıl önce Sayın Tanrıverdiye karşı hazırlanan listede yer alırken bu şeref duygusunu taşımıyor muydun?

Sayın Tanrıverdiden de şu konuyu netleştirmesini istiyorum: KC grup ile kararlaştırdığımız görüşmeye iki gün kala, bizim bilgimiz ve onayımız dışında görüşmeye hangi sıfatla gittiniz? Hikmet Tanrıverdi kendisi mi gitti, yoksa çağrıldığı için mi gitti? Para ve kazancın olduğu her yerde Hikmet Tanrıverdi ismiyle karşılaşıyoruz nedense. Bunun izahı nedir?

Benim KC gruptan yapılan görüşme teklifini reddetmem kapristen değil onurumdandır. Bu görüşmelerde aracılık yapan ve sonra da ithamlarda bulunan arkadaş, gelişmelerden haberdar ederek görüşmeye Hikmet beyi de dahil edeceğini söylemiş biz de buna tepki göstermiş olsaydık belki bu kapris olabilirdi. Ancak bizim ricamız ile başlayan süreç bilgimiz ve olurumuz dışında bizim içinde onur kırıcı bir mecraya sürüklenmiştir. Tepkim onur kırıcı davranışa yöneliktir.

Benim bu güne kadar kimseye gizli bir husumetim olmadı. Ben düşündüğümü insanların yüzüne söylerim. Beni en çok rahatsız eden husus 6 Haziran cumartesi günü KC grup ile yapacağımız geniş katılımlı görüşmeye 2 gün kala bizden habersiz ve onayımız olmadan gidilip görüşülmesidir. Bunun neresi etiktir? Biz yine de birilerini hedef göstermedik.

Ortalıkta bir sürü çürük yumurta var deniyor, benim yönetimimde ne yüz kızartıcı suçtan yatan bir kişi, ne de sağı solu çarpan birileri var.

Eğer olduğu ilde imkanları elinden alınıyorsa Kulüpler Birliğinde lakap takılıyorsa Federasyondan dışlandıysanız olduğunuz ilde kulüp için imkanlar elinizden alınıyorsa bu nasıl bir güven anlayışıdır.

Malatyaspor Kulübü için çok önemli bir gelir kaynağı olan İnönü Ünivwersitesinde bulunan kantinler ve otopark işletmesinde duruşu ve tavrı net olsaydı üniversite tarafından kovulurmuydunuz. Belediye katlı otopark elinizden alınırmıydı.

Sponsorluk meselesi Mersedes Kadirê mi sorulacaktı? diyen arkadaş, Mersedes Kadir hem senden hem de savunduğun kişiden daha kaliteli bir adamdı, çünkü duruşu belliydi.

Malatyasporun ciddi gelirleri varken basın danışmanlarına ciddi paralar ayrılıyordu, bizim hatamız paralarımızı takıma harcayıp imaj için basın danışmanlarına para harcamamamızdır. Sempatik görünüm peşinde koşmamamızdır.

Madem 70 milyon $ projeniz var 15 milyon $lık sponsorluk itibarınız var, kulübümüze bu geliri sağlayacak kişilerden camiamızı mahrum etmeyelim. En kısa sürede Kongreye giderek bu arkadaşları yönetime talip olmaya davet ediyoruz.

Cevap vermemizi geciktirmemizin sebebi Hikmet Beyin bu konuşmalar ile ilgili cevabını beklememizdir. Cevap vermeyerek bu arkadaşımızı Malatyaya gönderen kişinin Hikmet Bey olduğu ispatlanmıştır.”

YÖNETİM AÇIKLAMASI..

Bu arada, kulübün sitesinde “Yönetim Kurulu” imzasıyla yeralan bir başka açıklama da şöyle:

“Malatyaspor yönetimi olarak, kulübümüzün yeniden süper ligde oynama hedefine ulaşabilmesi amacıyla hem daha güçlü bir kadro kurmak, hem sorunlara boğulmayan moralli bir teknik kadro oluşturabilmek amacıyla kendi imkânlarımızı fedakarane kullandığımız gibi, yeni kaynak oluşturma çabamızı da hep sürdürdük.

Malatyaspora kaynak oluşturmak amaçlı olarak Türkiyede her spor kulübünün tercih ettiği sponsor bulma arzusuyla KC grup ve saygıdeğer yöneticisiyle de bir görüşme talebinde bulunduk. KC grup ile görüşmelerimize aracılık eden arkadaşımızın, görüşmelerin kesilmesi neticesinde basın açıklaması yoluyla yönetimimizi zorda bırakmayı amaçlayan beyanatlar vermesi bizi son derece üzmüştür.

Üstelik yönetimimiz ile ilgili güvenilir değiller intibaını oluşturmaya hizmet eden beyanlarda bulunması tahammül sınırlarımızı son derece zorlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla beyan ederiz ki;

Malatyaspor camiası tarafından seçimle göreve getirilmiş mevcut yönetim daha yakın bir zamanda yaptığı kongre ile güven tazelemiş bir yönetimdir. Güvenirliğinin kişilere dayalı referans ile teyidi mümkün değildir. Büyük bir spor camiası, basınımızın değerli mensupları ve Malatyalılar tarafından, alınan nefeslerin bile takip edildiği Malatya spor kulübümüzde yönetimimizin yaptığı her tasarruf gözler önündedir. Seçimle iş başına gelmiş ortak sorumluluk ve riskleri omuzlamış bir yönetici grubuna saygısızlık ve itham anlamına gelecek teklifleri de reddetmeyi kendimize saygımızı korumanın en temel yolu olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz. Sorunlarımızın çözümü için girdiğimiz çabada kendimize olan saygımızı yitirtecek, camiamızın incinmesine sebep olacak hiçbir şeye izin vermeyeceğimizi kamuoyunun dikkatine saygıyla sunmak isteriz.

Malatyaspor tüm Malatyalıların kulübüdür. Bu gün Malatyalı bir grup yöneticiye emanet edilmiş olan kulübümüzün en iyi şekilde yönetilmesi ve sorunlarımızın giderilmesi için yapıcı ve meşru çözüm yolları üretme çabamızı sürdüreceğimizi saygıyla belirtiriz.”

KONGRE KARARI ALMIŞLAR!..

Öte yandan, Malatyaspor’da Hikmet Tanrıverdi döneminde de görev alan, en son Samsunspor maçı sonrasında oyun alanını terketmekte olan rakip oyuncuya “tekme attıktan sonra tekme yerkenki” görüntüleriyle hatırlanan yönetici Selahattin Dağıstanlı da, son gelişmeler üzerine ER TV’de “Haşim Karadağ açıklamaları ile aynı paralelde” açıklamalar yaptıktan sonra, kongre kararı aldıklarını söyledi. Kulübün başka bir yetkilisinden ve internet sitesinden bu konuda herhangi bir açıklama olmadı.