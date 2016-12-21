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Malatya Haber -

Karaduman Ailesinin Acı Günü

Karaduman Ailesinin Acı Günü
  • 21.12.2016
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Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yeni Malatya Gazetesi ortaklarından Haydar Karaduman’ın babası Mehmet Karaduman (90) son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle Malatya’da özel bir hastanede tedavi görmekte iken Salı gecesi vefat eden 6 çocuk babası Mehmet Karaduman’ın cenazesi, Şehir Mezarlığı’nda öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.

mehmetkaradumanCenaze namazına; Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, CHP Battalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu, ESOB Başkanı Şevket Keskin, ESKKK Başkanı Ali Evren, Evkur Yeni Malatyaspor yardımcı antrenörü Erkan Buz, CHP Eski İl Başkanı Celal Berktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları, Karaduman ailesi ile yakınları katıldı.

Karaduman ailesi taziyeleri Mücelli Caddesi’ndeki Yıldız Mevlid Salonu’nda kabul ediyor.

MGTC’DEN MESAJ..

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti yönetim kurulu, Malatya Gazeteciler Cemiyeti başkanı Haydar Karaduman’ın babasının vefatı ile ilgili taziye mesajı yayımladı. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetinden yapılan açıklamada “Dün gece Malatya Gazeteciler Cemiyeti başkanı Haydar Karaduman’ın 90 yaşındaki babası Mehmet Karaduman evinde vefat etmiştir. Vefat Eden Değerli Merhum Mehmet Karaduman Ailesine dualarımızı, acılı kederli ailesine başsağlığı diliyoruz”İfadelerine yer verildi.

Burhan Karaduman – Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Necdet Erdoğdu diyor ki:
    21 Aralık 2016, 19:54

    Rahmetli babamın komşusu,hastama rahmet dilerim

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