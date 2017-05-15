Karaduman, “Başarıları Bizim Başarımızdır”

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına 13.kez seçilen Haydar Karaduman’ı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci evinde ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta yapılan Malatya Gazeteciler Cemiyeti olağan kongresinde yeniden Başkanlığa seçilen ancak bir süğredir rahatsız olan Başkan Haydar Karaduman’ı evinde ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Malatya Gazeteciler Cemiyeti Malatya’nın en önemli basın kuruluşudur. Haydar Karaduman Başkanımızda yıllardır yerel basın için hizmet veriyor. Yeniden seçilerek güven tazeleyen Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Haydar Karaduman’ı ziyaret edip başarılarının devamını diledik” dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, “Sayın Bakanımız Malatya için çok önemli bir siyasetçidir. Onu Malatya olarak sahipleniyoruz, başarıları bizim başarımızdır. Bakanımızn ziyareti Malatya basınına ne kadar önem verdiğini gösteriyor” dedi.

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