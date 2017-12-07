Karakavak’a Yeşilyurt Kültür Sarayı Projesi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Selçuklu mimarisini örnek alarak projesini hazırladığımız Yeşilyurt Kültür Sarayımız fonksiyonel yapısı ve çok amaçlı salonlarıyla Malatya’nın sosyal, kültürel ve eğitim yapısına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemizin ve kentimizin gelişimine katkı sağlayacak birçok sanatsal buluşmaya ev sahipliği yapacak ‘Yeşilyurt Kültür Sarayı’ projesine büyük önem veriyoruz” dedi.

“KENTİMİZİN TURİZM VE EKONOMİK HAYATINA KATKI SAĞLAYACAK ÖNEMLİ BİR PROJE”

Karakavak Mahallesinde toplam 35 bin metrekare alan üzerinde 26 bin metrekare kapalı alanda inşa edilecek üç katlı ‘Yeşilyurt Kültür Sarayı’ projesinde gelinen son durum Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın katıldığı toplantıda tüm detaylarıyla ele alındı.

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıda Başkan Yardımcıları, Etüt Proje Müdürü ile mimarlar, slayt sunum şeklinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a bilgi verdiler.

Malatya ve Yeşilyurt’un çok büyük ihtiyaç duyduğu ‘Yeşilyurt Kültür Sarayı’ projesinin kusursuz bir şekilde hayata geçmesi için projenin her safhasını yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Gaziantep, Bursa ve Mersin başta olmak üzere birçok kentte bulunan Kongre ve Kültür Merkezlerini bizzat ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

“PROJENİN HER SAFHASINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Belediye Başkanı Polat, ulusal ve uluslar arası çapta sanatsal buluşmalara ev sahipliği yapacak şekilde projelendirilen Yeşilyurt Kültür Sarayının gelecek nesillere bırakılacak önemli yatırımlar arasında yer alacağını ifade etti.

Projenin Karakavak Mahallesindeki 35 bin metrekare alan üzerinde uygulanacağını belirten Polat, “Yeşilyurt Kültür Sarayımızın planlama safhasındayız, Etüt Proje Müdürlüğümüz tarafından iç ve dış mimarisi çizilen projemize büyük özen gösteriyoruz. İlçemizi sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında daha iyi noktaya taşımak, gelecek nesillere daha güzel bir ilçe bırakmak adına bu tür yatırımların yeri ve önemi farklıdır. İlçemize kazandıracağımız böylesine değerli yatırımların her safhasını sürekli inceliyoruz ve fikir alış verişi yaparak en güzelini ilçe sakinlerimize sunmaya çalışıyoruz. Yaklaşık bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz, zaman zaman arkadaşlarımızla bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. Üç kat üzerinden inşa edilecek projemizde idari birim, üç büyük salon, kütüphane, sergi, atölyeler ve kafe alanlarımız olacak. 350 araçlık kapalı otopark, yeşil alanlar, kamelyalar ve dinlenme alanlarıyla her yönüyle değerli bir yatırımı kentimize kazandırmış olacağız. Kültür Sarayımız içerisindeki 1453 Fetih, 571 Vuslat ve 250 Direniş isimli salonlarımız ulusal ve uluslararası sanatsal etkinlikler, tiyatro ve kongrelere ev sahipliği yapacak şekilde tasarımı yapılacak. Kentimizin turizm ve ekonomik hayatına önemli kazanımlar sağlayacak bu kıymetli yatırımı hizmete sunmak adına titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz” dedi.

“YATIRIMLARIMIZA AR-GE İLE ŞEKİL VERİYORUZ”

Yeşilyurt Kültür Sarayı için araştırma ve geliştirme ziyaretleri düzenlediklerini hatırlatan Polat, “ Başkan Yardımcılarımız ve teknik personellerimizle Gaziantep, Bursa ve Mersin başta olmak üzere Kongre ve Kültür Merkezi inşa eden kentlerimize bizzat giderek buradaki eserleri inceledik. Bizler AR-GE’ye çok açığız, gelişim ve değişimin temelinde araştırma ve geliştirme vardır, bu alanda eksik kalırsak yeni güzellikleri ilçemize getiremeyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız veya kazandıracağımız bütün yatırımların planlama aşamasında çeşitli kentlere inceleme gezisi düzenlemeye, bu alanda yeterli bilgi ve donanıma sahip, alanında uzman isimlerin deneyimlerinden faydalanmaya önem veriyoruz. Kendi tecrübelerimizi de bu tecrübelerle harmanlayarak ilçemize kalıcı ve nitelikli hizmetler sunmanın gayretindeyiz. Projesi ve tasarımı Selçuklu mimarisi örnek alınarak hazırlanan Yeşilyurt Kültür Sarayımız için yaklaşık bir yıldır yoğun bir şekilde çalışan Başkan Yardımcılarımız başta olmak üzere diğer birimlerdeki müdür ve personellerimize teşekkür ediyorum. Malatya ve Yeşilyurt’un büyük ihtiyaç duyduğu Yeşilyurt Kültür Sarayımızın temelini yakın bir zamanda atacağız” diye konuştu.

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