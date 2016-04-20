Karaman Sapığına 508 Yıl Hapis

Karaman’da 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen, mahkeme tarafından 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu sabah başlayan duruşmada sanık öğretmen Muharrem B. mağdur çocuklardan 7’sine tecavüz, 2’sine cinsel istismar, 1’ine de müstehcen görüntü izletip taciz etmekten 600 yılla yargılandı.

Savcının esasa ilişkin verdiği mütaalanın ardından savunmasını yapan sanık Muharrem B, “Ben bir şey yapmadım. Çocuklar kendi aralarında yaptıklarını benim üzerime atıyor. Polis zoru ve yönlendirmesiyle ifade verdim” diyerek suçlamaları reddetti. Sanık Muharrem B. mahkeme heyetinden, “Çocuklarla yüzleşmek istiyorum, onlar gerçeği söyleyecektir” talebinde bulundu. Mahkeme heyeti de sanığın talebini çocukların psikolojisi bozulur gerekçesiyle reddetti. Mahkeme başkanının “çocuklara neden hayvan pornosu izlettin?” şeklindeki sorusuna Muharrem B., zaman zaman hayvan belgesi üzerine yayın yapan National Geographic kanalını izlediğini, bu sırada hayvanların çiftleşme sahneleri çıktığında yanında bulunan çocuklarla birlikte izlediklerini söyledi. Muharrem B. ayrıca çocukların sınav zamanlarında yaşadıkları stresi gidermek için de onları teselli etmek adına yanlarına yatarak ilgi gösterdiğini söyleyerek cinsel istismarda bulunmadığını iddia etti. Muharrem B. son olarak geçtiğimiz yıl içerisinde 6 aylık bir süre zarfında çocukların yanından ayrıldığını ve çocukların kendi arasında cinsel istismar olayları yaşandığını ve bunu fark ettiğinde de aileleri uyardığını ancak ailelerin yine de kendisini suçladığını ileri sürerek suçlamaları bir kez daha kabul etmeyerek beratını talep etti.

SANIĞA 508 YIL 3 AY

Sanık Muharrem B.’nin savunmasının tamamlanmasının ardından CMK kapsamında atanan avukatı söz aldı. Avukatın sözlerinin ardından tanıkların dinlenmesine geçildi. 3 tanık sırayla içeriye girip ifade verdi. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından mağdur avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi için istediği süre talebini reddetti. Ardından heyet davayı karara bağlayacağını söyleyerek duruşmaya ara verdi. Aranın ardından heyet, sanığa işlediği suçlardan dolayı işlediği suçların her biri için ayrı ayrı ceza vererek toplamda 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme sonucunda adliye yakınlarında polis barikatları önünde toplanan kadın platformu üyeleri protesto gösterilerinde bulundu. Polis barikatlarını aşmak isteyen protestoculara biber gazıyla müdahale edildi. Müdahale sırasında kalabalık arasında bulunan bir kadın, biber gazından etkilendi. Polisin geniş güvenlik önlemlerinin aldığı adliye çevresinde protesto, kadın platformu üyelerinin yaptığı açıklamaların ardından sona erdi.

Karaman- iha