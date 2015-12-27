‘Karanlık Güçlerce Öldürüldü’

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanı iken ağır yaralı olarak bulunan ve hastanede ölen Behçet Oktay, 2. ölüm yıldönümünde memleketi Hekimhan’da anıldı.

Özel Harekat Dairesi eski Başkanı Behçet Oktay için memleketi Malatya’nın Hekimhan ilçesinde önce yürüyüş yapıldı, ardından anma töreni düzenlendi. Oktay’ın 2. ölüm yıldönümü nedeniyle ilçede dev fotoğrafları Türk bayrakları ile birlikte asılırken, ilçe merkezinde dev Türk bayrağının da taşındığı bir yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşe, MHP ve CHP’liler ilgi gösterirken, CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu da yürüyüşe katıldı.

Dev Türk bayrağının taşındığı yürüyüş, Hekimhan Mezarlığı’ndaki Behçet Oktay’ın mezarı başına kadar devam etti.

Ağabey Nezih Oktay mezar başında yaptığı açıklamada, “Behçet Oktay karanlık güçlerce öldürülmüş bir kahramandır. Türkiye değerli bir evladını kaybetmiştir. Vatanı ve bayrağı uğrunda şehit düşmüştür. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü için canını vermiştir. Hepimiz çok iyi biliyoruzki, o hiçbir zaman görevden ve sorumluluktan kaçmazdı. Özellikle böylesi günlerde, en riskli görevleri bile almaktan çekinmezdi” dedi.