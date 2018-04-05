Karanlık Sır

Genç bir adam olan Jack, kendisinden küçük olan kardeşleri Billy, Jane ve Sam ile birlikte yaşamaktadır. Yaşadıkları malikanede şeytani bir varlık tarafından rahatsız edilen kardeşler, bir arada kalabilmek için annelerinin öldüğünü herkesten saklamak zorundadırlar.

Sergio G. Sánchez’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda George MacKay, Charlie Heaton, Mia Goth, Anya Taylor-Joy, Matthew Stagg, Nicola Harrison yer alıyor.

Yönetmen: Sergio G. Sánchez

Oyuncular: George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Mia Goth, Matthew Stagg

Tür: Gerilim, Korku

Yapım Yılı: 2017 (110 dk)

Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018 Cuma

Senaryo: Sergio G. Sánchez

Yapımcı Firma: Lions Gate International

Yapım Ülkesi: İngiltere, İspanya

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Marrowbone

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