Karanlık Sır
Genç bir adam olan Jack, kendisinden küçük olan kardeşleri Billy, Jane ve Sam ile birlikte yaşamaktadır. Yaşadıkları malikanede şeytani bir varlık tarafından rahatsız edilen kardeşler, bir arada kalabilmek için annelerinin öldüğünü herkesten saklamak zorundadırlar.
Sergio G. Sánchez’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda George MacKay, Charlie Heaton, Mia Goth, Anya Taylor-Joy, Matthew Stagg, Nicola Harrison yer alıyor.
Yönetmen: Sergio G. Sánchez
Oyuncular: George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Mia Goth, Matthew Stagg
Tür: Gerilim, Korku
Yapım Yılı: 2017 (110 dk)
Vizyon Tarihi: 6 Nisan 2018 Cuma
Senaryo: Sergio G. Sánchez
Yapımcı Firma: Lions Gate International
Yapım Ülkesi: İngiltere, İspanya
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: Marrowbone
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