‘Karar Yeni Teknik Heyetin’

PTT 1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’da kadro dışı bırakılan Vedat Budak, Alex Dos Santos ve Koray Şanlı’nın affedilip edilmeyeceğine dair son kararı yeni teknik heyetin vereceği belirtildi.

Takımda disiplinsiz davranışlara asla müsaade etmeyeceklerini kaydeden sportif direktör Ali Ravcı, “Takımda teknik heyet olsa da olmasa da herkes kurallara uymak zorunda” dedi.

Kadro dışı kalan oyuncuların affedilip edilmeyeceğine yeni teknik heyetin karar vereceğini söyleyen Ravcı, “Öncelikle yeni teknik heyetimiz hayırlı olsun. İnşallah Malatyamız bu süreçte herkesin arzu ettiği noktaya gelir. Yeni teknik direktörümüzün belli olmasının ardından yeni bir süreç başladı. Bu süreçte bazı yeni kararlar alınabilir. Biliyorsunuz kadro dışı bıraktığımız 3 oyuncu var. Kamuoyunda bu oyuncuların kadro dışı bırakılma nedenlerine dair farklı yorumlar yapılıyor. İnsanları bilgilendirmek için nedeninin ne olduğunu daha önce açıklamıştık. Ancak bir kez daha paylaşalım. Bu oyuncular performanslarından dolayı değil, tamamen disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakılmıştır. Bu takımda şunu herkes bilecek. Burası Malatyaspor Kulübü. Takımın başında hoca olur ve ya olmaz. Her futbolcu kurallara uymak zorundadır. Uymayan pılını pırtını toplar gider. Umarım bu 3 oyuncumuz da gerekli dersi çıkarmışlardır. Şu an 3 oyuncumuz da alt yapıyla antrenmanlara çıkıyor. Yeni teknik heyetimiz geldiğinden bu oyuncularla ilgili son kararı verecektir” dedi.